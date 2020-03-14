Какие концерты и фестивали перенесли в Петербурге из-за коронавируса. Обновляется

Фестиваль «Маятник Фуко», 21 марта, СК «Юбилейный» — перенесен на 15 ноября, площадка останется той же

Ансамбль Венской филармонии Phil Blech, 24 марта, Филармония им. Шостаковича — отменён

Ледовое шоу «Алладин» с Еленой Бережной, 28 марта, СК «Юбилейный», организатор «Еврошоу» — перенесено на 28 и 29 марта в павильон № 8 «Ленэкспо»

IAMX, 3 апреля, «Планетарий № 1», организатор NCA — перенесен на осень, все билеты действительны на новую дату и не требуют обмена

Мотосалон IMIS 2020 и экстрим-шоу «Evolution», 3-5 апреля, «Экспофорум» — переносится на 5-7 июня

«Сурганова и оркестр», 17 апреля, ДК Ленсовета — перенесен на 5 июня, все билеты действительны

Концерт группы «Кис-кис», 24 апреля в 20.00, клуб «Морзе», организатор Pop Farm — вместо одного концерта 24 апреля проведут два, в 16.00 и в 20.00.

Если вы знаете о других культурных событиях, которые отменены или перенесены из-за карантина, пишите на afisha@fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»

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