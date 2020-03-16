Новая Голландия из-за коронавируса остановила культурную программу. Посетителей призывают не выходить на улицу

Новая Голландия в связи с эпидемией коронавируса временно приостанавливает всю культурную программу событий, в том числе досрочно закрывает выставку Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010». Об этом администрация культурной урбанизации сообщила 16 марта. В разговоре с «Фонтанкой» в пресс-службе уточнили, что павильон, в котором демонстрировалась работа, в настоящее время разбирают.

В рамках выставки, которая должна была продолжаться до 12 апреля, в марте собирались провести повторные показы документальных фильмов об известном британском художнике: 19 марта это был фильм режиссера Фила Грабски «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств». А 26 марта — лента «Хокни» Рэндолла Райта, основанная на серии интервью с художником и его личных фото- и видеоархивах.

«Несмотря на то, что до введения дополнительных мер парк и проекты резидентов острова будут работать в обычном режиме, мы призываем вас не выходить на улицу без особо важных дел, минимизировать пребывание в общественном транспорте и не посещать никакие публичные мероприятия и пространства, — сказано в обращении к посетителям. — Все эти меры помогут замедлить распространение вируса в нашем городе».

Кроме того, на острове закрывается инфоцентр. Каток с сегодняшнего дня по расписанию завершил свою работу.

Дэвид Хокни — один из самых дорогих художников в мире, чья картина ушла с молотка на аукционе Christie’s за 90,3 миллиона долларов. Его девятиканальное видео, показанное в Петербурге, демонстрировало заснеженный лес в Восточном Йоркшире. Продолжительность записи составляла 49 минут.

«Фонтанка.ру»

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