Общество зрелища: премьера спектакля «Дуб Майкла Крейга Мартина» на площадке «Скороход»

22 января, среда , 20.00

22 января в пространстве «Скороход» состоится премьера спектакля «Дуб Майкла Крейг Мартина». Название сразу намекает на то, что в спектакле режиссера Ильи Мощицкого не будет раз и навсегда выученных реплик, однажды и навсегда закрепленных ролей и связей, и в принципе всего того, к чему мы привыкли, посещая в театр.

Чем известна Ольга Любимова, возглавившая министерство культуры

21 января 2020, 20:54

Православные телепередачи, Первый канал и репутация «вменяемого» профессионала. Владимира Мединского в ранге министра культуры сменила директор департамента кинематографии этого же ведомства.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие материалы

Фишки

TopList Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта