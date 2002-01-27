

Фото: wdsspr.ru



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* Плохие парни вернутся C 23 января в кинотеатрах начнут показывать «Плохих парней навсегда» (в оригинале – «Пожизненно плохие»), сиквел «Плохих парней», боевика 1995 года с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. В главных ролях — они же, играют тех же копов. Только теперь они постарели, переживают кризисы, пытаются измениться, но криминальный мир героев не отпустит.



Фото: официальная страница в Facebook



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* Кристен Стюарт разбудит монстров С 23 января в прокате — «Под водой», фантастический триллер, интересный, в первую очередь, исполнительницей главной роли. Кристен Стюарт играет здесь девушку-ученого, которая исследует мировой океан на глубоководной станции и переживает на ней землетрясение, которое пробуждает дремлющих на морском дне монстров.



Фото: официальная страница в Facebook



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* Барашек Шон отправится в космос С 23 января в кинотеатрах начнут показывать мультик «Барашек Шон: Фермагеддон», полнометражную версию популярнейшего британского мультсериала. Компьютерная графика тут разве что в титрах: все остальное сделано из пластилина. Другое преимущество перед прочими мультиками: тут никто не разговаривает.





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* Русский музей «реконструирует» ленинградский экспрессионизм В Мраморном дворце 23 января открывается выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины XX века». Экспозицию составят работы Г. Траугота, К. Симуна, А. Игнатьева, А. Арефьева, В. Шагина, Е. Михнова-Войтенко, Е. Моисеенко, М. Шемякина, Г. Устюгова, О. Котельникова и других.



Фото: prlib.ru/



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* Петербуржцам раскроют секретные музейные материалы Как музеи разбираются друг с другом, чтобы вернуть свои экспонаты? Какой путь проходит новый экспонат, прежде чем обосноваться на выставке? Как охраняют «гастролирующие» шедевры? С 23 января в Лермонтовке — новый бесплатный цикл «Секретные материалы музеев Санкт-Петербурга».