Общество зрелища: премьера спектакля «Дуб Майкла Крейга Мартина» на площадке «Скороход»
22 января, среда , 20.00
22 января в пространстве «Скороход» состоится премьера спектакля «Дуб Майкла Крейг Мартина». Название сразу намекает на то, что в спектакле режиссера Ильи Мощицкого не будет раз и навсегда выученных реплик, однажды и навсегда закрепленных ролей и связей, и в принципе всего того, к чему мы привыкли, посещая в театр.
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Плохие парни вернутся
C 23 января в кинотеатрах начнут показывать «Плохих парней навсегда» (в оригинале – «Пожизненно плохие»), сиквел «Плохих парней», боевика 1995 года с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. В главных ролях — они же, играют тех же копов. Только теперь они постарели, переживают кризисы, пытаются измениться, но криминальный мир героев не отпустит.
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Кристен Стюарт разбудит монстров
С 23 января в прокате — «Под водой», фантастический триллер, интересный, в первую очередь, исполнительницей главной роли. Кристен Стюарт играет здесь девушку-ученого, которая исследует мировой океан на глубоководной станции и переживает на ней землетрясение, которое пробуждает дремлющих на морском дне монстров.
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Барашек Шон отправится в космос
С 23 января в кинотеатрах начнут показывать мультик «Барашек Шон: Фермагеддон», полнометражную версию популярнейшего британского мультсериала. Компьютерная графика тут разве что в титрах: все остальное сделано из пластилина. Другое преимущество перед прочими мультиками: тут никто не разговаривает.
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Русский музей «реконструирует» ленинградский экспрессионизм
В Мраморном дворце 23 января открывается выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины XX века». Экспозицию составят работы Г. Траугота, К. Симуна, А. Игнатьева, А. Арефьева, В. Шагина, Е. Михнова-Войтенко, Е. Моисеенко, М. Шемякина, Г. Устюгова, О. Котельникова и других.
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Петербуржцам раскроют секретные музейные материалы
Как музеи разбираются друг с другом, чтобы вернуть свои экспонаты? Какой путь проходит новый экспонат, прежде чем обосноваться на выставке? Как охраняют «гастролирующие» шедевры? С 23 января в Лермонтовке — новый бесплатный цикл «Секретные материалы музеев Санкт-Петербурга».
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23 января, четверг , 19.00
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Мрачный Петербург и синхронные сердца: победитель «Нацбеста» представит новый роман
Новую книгу, где есть кардиологические загадки и «густоватая питерская атмосфера», Ксения Букша презентует 23 января в «Порядке слов». Вход свободный.