Сеть кинотеатров «Мираж синема» приостанавливает показ фильмов в Петербурге

Частная киносеть «Мираж синема» приостанавливает публичную демонстрацию фильмов в Петербурге. Релиз об этом 19 марта получили СМИ.

«Дорогие друзья, коллеги, партнеры! В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сеть кинотеатров Мираж Синема приостанавливает публичную демонстрацию фильмов в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области с 20.03.2020 до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Информацию о возобновлении работы разместят на официальном сайте mirage.ru и в соцсетях. Любопытно, что в подписи менеджера, разославшего пресс-релиз, сохранилась фраза: «Сегодня отличный день, чтобы сходить в кино!»

Заметим, что «Мираж» — первая частная киносеть, закрывшаяся в Петербурге. Государственные кинотеатры («Аврора», «Родина», «Дом кино»), а также «Лендок» и «Англетер» приостановили работу ранее. В остальных же случаях кинотеатры руководствуются правилом «не больше 50 зрителей на сеанс» и вводят дополнительные противоэпидемические меры.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Что отменяют и переносят в Петербурге из-за коронавируса. Обновляется

