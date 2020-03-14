Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. В каких развлечениях откажут петербуржцам из-за запрета на массовые мероприятия

Концерт Мирей Матье, ледовые шоу Елены Бережной и Алины Загитовой, рэп-фестиваль «Маятник Фуко» и спектакль Сергея Безрукова попадают в Петербурге под распоряжение губернатора Беглова «больше тысячи не собираться». Пока организаторы решают, что делать, зрители бьют тревогу по поводу купленных билетов.

Организаторы культурных событий оказались не готовы к распоряжению правительства Петербурга №121 «О мерах по противодействию распространению COVID-19». Ещё днём 13 марта, когда «Фонтанка» начала обзванивать крупные площадки и промоутеров шоу, большинство из них не представляли, что будут делать с событиями, рассчитанными больше чем на тысячу зрителей. Уже к вечеру ясность начала появляться: часть концертов перенесут на другие даты, часть — на меньшие площадки. Информации о судьбе некоторых мероприятий, впрочем, до сих пор нет.

Крупные площадки: что на них запланировано



Самая насыщенная программа на период, попавший под губернаторский запрет, — с 16 марта по 30 апреля — у БКЗ «Октябрьский». Здесь выступают Тамара Гвердцители (29 марта), Глеб Самойлов с группой Matrixx (2 апреля), Московский губернский театр Сергея Безрукова 4 апреля привозит спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» с Безруковым же в главной роли. Две французских звезды — Гару и Марей Матье — дают концерты, соответственно, 23 марта и 6 апреля. А ещё в БКЗ запланированы трибьют-шоу Metallica с симфоническим оркестром (25 марта), программа «Симфонические рок-хиты» с итальянским дирижером Фабио Пирола (28 марта), приуроченный к 75-летию Победы концерт группы «Любэ» с военным оркестром (13 апреля) и многое другое. На площадке вместимостью 3727 мест трубку 13 марта не взяли и на вопросы «Фонтанки» не ответили.

В спорткомплексе «Юбилейный» сотрудники оказались более общительными. «Мы направили организаторам событий информацию (о распоряжении губернатора — Прим.ред.) и теперь ждём их решения, — отметили здесь. — В целом, на наши мероприятия чаще всего приходит от 5 до 8 тысяч человек. В случае отмены концертов деньги вернут клиентам, но, скорее всего, будут переносы дат». Больше всего в «Юбилейном» волновались за судьбу рэп-фестиваля «Маятник Фуко» 21 марта с участием GONE.Fludd, Markul и Obladaet и других модных исполнителей.

Под угрозой в «Юбилейном» также два ледовых шоу (28 марта запланирован старт показов музыкального спектакля на льду «Алладин» с фигуристкой Еленой Бережной, а 9 апреля — шоу «Чемпионы на льду» с Алиной Загитовой). Кроме того, 5 апреля здесь должна состояться презентация нового альбома группы «Хлеб».

В афише Ледового дворца, чья максимальная вместимость — 12300 зрителей — из крупных концертов обнаружилось только шоу Егора Крида 31 марта. «Официальной информации к нам еще не поступило», — коротко сообщили по телефону площадки.

В клубе «А2», способном принять до пяти тысяч гостей, отметили, что «в данный момент с каждым конкретным организатором решаем, что именно будем делать с его мероприятием». «У части событий мы сменим дату, часть проведём в формате нескольких концертов с нужной вместимостью», — подчеркнула арт-директор заведения Влада Заморина. Есть и концерты, на которые было изначально продано меньше тысячи билетов.

Промоутеры: переносят концерты, обещают сохранить билеты

Сложнее, чем владельцем концертных площадок, пришлось промоутерам и организаторам шоу. Все, кому позвонила «Фонтанка» 13 марта, в этот день были заняты переговорами с менеджментом артистов о переносах выступлений. «Пока ситуацию не комментируем. Сможем рассказать что-либо, только когда пообщаемся со всеми артистами», — ответили в пресс-службе компании PMI. В планах промоутера на март-апрель, кроме концертов Крида в Ледовом и Гару в БКЗ, были выступления Дениса Мацуева и LP на «Тинькофф Арене» и многие другие события. На заводе Степана Разина 27 апреля назначено, например, мультимедийное шоу Chernobyl Live — композитор Хильдур Гуднадоттир собиралась исполнить живую версию своего саундтрека к культовому сериалу от HBO.

Другой крупный организатор, NCA, предупредил журналистов, что перенесёт на более поздний срок все концерты с 16 марта — 30 апреля. «Сейчас мы активно работаем над согласованием сроков переноса, новые даты будут объявлены в ближайшее время. Уже сегодня можем подтвердить перенос концерта IAMX («Планетарий № 1», 3 апреля — Прим.ред.) на осень этого года. Все купленные билеты будут действительны на новую дату и не требуют обмена», — сообщили в пресс-службе компании.

Промоутер «Еврошоу» в «запретные» даты намерен был показывать только шоу «Алладин» с Еленой Бережной. «Мы переносим спектакль из СК «Юбилейный» в «Ленэкспо»: у Детского ледового театра в павильоне №8 есть собственная ледовая арена. Спектакль будет показан в течение двух дней, 28 и 29 марта, на этой площадке. Там не тысяча, а меньше мест — где-то 600-700. То есть мы всё равно продемонстрируем «Алладина», и школьники в дни весенних каникул увидят этот спектакль», — пообещала представитель компании Ольга Пескова.

Организатор «Росдэнс» (входит в состав Record Group) вынужден перенести сразу четыре крупных концерта. Прежде чего, фестиваль «Маятник Фуко»: вместо 21 марта — 15 ноября, всё также в СК «Юбилейный». Перенести придется и концерты групп «Хлеб», «Пошла Молли» и рэпера Моргенштерн. Новые даты и все подробности организатор обещает озвучить в начале следующей недели, все билеты остаются действительными. К слову, московский «Маятник Фуко», где запрещены мероприятия свыше пяти тысяч человек, пока не переносится.

Обойти столичный запрет из-за коронавируса 15 марта попробует сольный проект лидера Rammstein Тилля Линдеманна — группа Lindemann. Вместо одного концерта коллектив даст два в один день. По их пути, но уже в Петербурге, пойдет и концертное агентство Pop Farm, которое организует 24 апреля в клубе «Морзе» концерт группы «Кис-кис». Одно мероприятие проведут в 16.00, второе — в 20.00.

О высоком: театры, филармония и итальянские слонихи

Не так много театров в Петербурге и концертных залов, где можно послушать академическую музыку, обладают залами с более чем тысячей кресел. Но и такие есть. Например, Мариинский: на официальном сайте указано, что на Новой сцене — две тысячи посадочных мест, в Концертном зале — 1110. Вместимость исторической сцены театра на портале не называется, однако, по подсчётам «Фонтанки», в зале должно быть не меньше 1700 кресел. В пресс-службе театра в течение рабочего дня 13 марта не смогли ответить на вопросы журналистов, тем временем в фанатской группе «Общество любителей Мариинского театра» зрело возмущение. «И что это (запрет — Прим.ред.) значит? Какая вместимость у Мариинки? И как: первую тысячу запустят, остальным «до свидания»? Или «до свидания» всем?! Что делать с билетами?» — интересовалась одна из пользовательниц.

К вечеру на сайте и в официальных пабликах Мариинского появилось сообщение: «Театр продолжает свою работу с учетом ограничений, установленных указанным постановлением. В репертуаре театра возможны изменения. Просим отнестись с пониманием к создавшейся ситуации». Дополнительная информация, как отмечают авторы текста, будет публиковаться на официальном сайте. Напомним, в Мариинском-2 14 марта организован один из премьерных показов оперы «Лолита» Родиона Щедрина. Кроме того, с 11 по 22 марта на самых крупных площадках театра проходит международный фестиваль балета «Мариинский». На нём планируют показать, в том числе «Лебединое озеро» с Дианой Вишнёвой, вечер одноактных балетов Алексея Ратманского, дивертисмент с участием звезд Большого театра Марии Александровой и Владислава Лантратова.

Театр «Мюзик-Холл» вместимостью 1,5 тысячи зрителей ответил «Фонтанке», что изменения площадку не затронут. «У нас всё в силе, ничего не отменяем. Будем продавать билеты только в партер, там примерно 800 мест», — подчеркнули здесь.

В Филармонии, чей Большой зал может принять больше 1200 зрителей, информацию о коронавирусном запрете предпочли не комментировать, отметив, что делать это будут только после получения официальной информации от губернатора. В мартовской и апрельской программе культурного заведения — концерт с к 75-летию со дня основания Малого драматического театра (солист — Сергей Догадин, за дирижерским пунктом Юрий Темирканов), концерт-открытие международного фестиваля искусств «Елена» имени Елены Образцовой с участием Ильдара Абдразакова и Олеси Петровой; спектакли «1926» с Елизаветой Боярской и «Неизвестный друг» с Ксенией Раппопорт, моноспектакль Константина Райкина «Самое любимое».

На исторической сцене Александринского театра — 930 мест — то есть запрет Александра Беглова к ней не относится. Тем не менее поклонники одного из самых ожидаемых событий весны, которые пройдут на этой сцене — фестиваля балета Dance Open — волнуются из-за возможных изменений в программе. Глава творческого бренда Dance Open Екатерина Галанова на вопрос «Фонтанки» ответила так: «Изменять или сокращать гастрольную программу мы не планируем. Об отмене фестиваля речи вообще не идет. Мы мониторим ситуацию круглосуточно. Мы на связи с менеджментом всех балетных трупп, и на сегодня никто из артистов не намерен отменять свои планы. Балетные — это особая каста: в состоянии даже легкого недомогания они не могут танцевать. Здоровье каждого из них находится под постоянным контролем, и ни один человек, даже с легким насморком, не сядет в самолет». По словам Галановой, на случай форс-мажора и введения дополнительных ограничений, план «В» и даже «С» у Dance Open тоже есть: «Например, мы рассматриваем альтернативные спектакли столь же высокого уровня. Совершенно очевидно, что в случае корректировки программы мы будем возвращать зрителям деньги за билеты».

В БДТ, где Основная сцена вмещает 750 зрителей, и формально запрет на массовые мероприятия на неё не распространяется, также обещают прислушаться к распоряжению губернатора. Здесь уже принимают посильные меры, чтобы обеспечить безопасность, например, в зрительской и закулисной частях театра остановили дозаторы с антибактериальным гелем. Также в театре устанавливаются специальные обеззараживающие лампы в местах большого скопления людей — они уже есть в зрительском и закулисном буфетах, а вскоре такие же приборы появятся в гардеробах и зрительном зале.

«Бан» Александра Беглова неожиданно коснулся и цирка Чинизелли, способного разместить более 1800 зрителей: здесь до 29 марта гастролирует итальянский цирк Togni, который обещает показать зрителям «тигриц в прыжке, слоних вверх ногами и обнимашки с кенгуру». «Мы уже подготовили письмо в Росгосцирк, нашим учредителями, и будем ждать их ответа, — отметили в цирке на Фонтанке. — А дальше может возникнуть много вариантов: к примеру, нас попросят прекратить представления, или мы будет продавать на одно шоу меньше тысячи билетов». В цирке напоминают, что в следующие два дня, 14 и 15 марта, представления точно будут, и это повод гарантированно воспользоваться праздничной атмосферой во времена карантина.

Елена Кузнецова, Елизавета Ивантей, Ольга Минеева, Дарья Смирнова, «Фонтанка.ру»

Читайте также:

Какие концерты и фестивали перенесли в Петербурге из-за коронавируса. Обновляется

