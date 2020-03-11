Лидер Rammstein в Москве придумал, как обойти коронавирус. Он даст два концерта за день вместо одного

Сольный проект лидера Rammstein, группа Lindemann, пострадала от коронавируса. Условно пострадала — коллективу придется дважды за день сыграть концерт, запланированный 15 марта в «ВТБ Арене».

Первое выступление состоится в 15.00, второе — в 19.00. На такие меры организаторов и музыкантов вынудил пойти указ столичной мэрии. Согласно документу, до 10 апреля в столице можно проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, где участвует более 5 тысяч человек.





Фото: vtb-arena.com Фото: vtb-arena.com

Очевидно, что немецкий рокер соберет куда больше публики. Так, на шоу в Петербурге собралась полная «Сибур Арена», вместимостью семь тысяч человек. Московская же площадка на порядок больше — согласно данным поисковиков, «ВТБ Арена» вмещает 25 тысяч зрителей. Сколько фактически продано билетов, неизвестно, но «раздвоение» концерта, вероятно, позволит организаторам вместиться в установленные законом рамки.

Lindemann — сайд-проект Тилля Линдеманна и шведского музыканта Петера Тегтгрена. Коллектив не так давно выпустил второй альбом, а также снял несколько провокационных клипов, в том числе и в Петербурге. В одном из них приняла участие украинская певица Светлана Лобода.

Ранее «Фонтанка» писала, как проходили концерты Lindemann в Петербурге — в 2018 и 2020 году. Была рыба, торты и цензура.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

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