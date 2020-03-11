Русский музей закупает маски, Александринка выдала перчатки. Как петербургская культура реагирует на коронавирус

Петербургские культурные площадки готовятся к эпидемии коронавируса, с подозрением на который госпитализированы уже 87 горожан. Несмотря на то, что менять режим работы или закрываться театры и музеи пока не готовы, сотрудников вооружают медицинской защитой, а простуженных просят не приходить.

В Русском музее (ГРМ) из-за коронавируса ужесточили правила дезинфекции помещений, а уже в ближайшее время работников могут снабдить медицинскими масками, узнала «Фонтанка». Как 11 марта сообщили нашему изданию в пресс-службе, руководство ГРМ собирается закупить одноразовые средства защиты, а к работе не допускаются те сотрудники, у которых есть хоть малейшие признаки простуды: температура или кашель. Где именно администрация в сжатые сроки возьмёт необходимое количество медизделий в условиях их полного отсутствия в петербургских аптеках, в музее в среду пояснить не смогли.





Фото: A.Savin (Wikimedia Commons) Фото: A.Savin (Wikimedia Commons)

В БДТ «Фонтанке» рассказали, что устанавливают в зрительской и в закулисной частях театра дозаторы с антибактериальным гелем, а также планируют купить приборы для обеззараживания воздуха. «Сейчас ищем безопасные варианты, такие приборы купить не просто. А также закупаем маски, чтобы быстро оперативно среагировать, если будет замечен кто-то с симптомами коронавируса», — подчеркнули в пресс-службе БДТ.

В Александринском театре на актуальную повестку отреагировали ещё в конце февраля: помимо защиты на лицо, билетёрам выдали перчатки. «Те, кто считает, что это важно, надевают их», — пояснили в пресс-службе правила «Фонтанке», подчеркнув что ответственность за здоровье лежит исключительно самих на работниках и посетителях. Особым образом предупреждать об эпидемии с помощью листовок или плакатов гостей не собираются: «Мы театр, а не поликлиника. Было бы странно, если бы мы информировали о том, на что наша компетенция не распространяется». Ранее скрывать лицо под масками по собственной инициативе начали капельдинеры Мариинского театра, таким же образом прячутся от вируса некоторые работники Эрмитажа.

С тем, что горожанам нет смысла особым образом напоминать о COVID-19, согласны в детском музыкальном театре «Зазеркалье». Сотрудники напоминают, что медицинские маски не препятствуют заражению, и носить их имеет смысл лишь тем, кто уже болен. По словам замдиректора театра, директора-распорядителя фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» Марины Корнаковой, пока что администрация довольствуется контролем состояния коллектива: простуженных просят не приходить. Репертуарным постановкам вирус не угрожает — зрителей не становится меньше — а вот некоторые спектакли «Арлекина», действительно, оказались под угрозой срыва. «Фестиваль проходит с 17 по 26 апреля — у нас будет двадцать спектаклей, очень много приезжающих коллективов. В одном спектакле должны быть артисты не только наши, но из Швейцарии и из Германии. Я честно говоря, с очень большим напряжением отношусь к ситуации с коронавирусом и нашими иностранными участниками. Они ещё не сообщали (об отмене — Прим. ред.), и нет признаков того, что им что-то помешает, режиссёр с нашей стороны держит руку на пульсе», — поделилась Корнакова.

В Малом драматическом театре потенциальных изменений в работе не предвидят и надеются, что до масок дело в принципе не дойдёт. Роль профилактического напоминания о том, как важно почаще мыть руки и не выходить из дома при плохом самочувствии, играет старый плакат о сезонном гриппе и ОРВИ в фойе. Памятка висела на Рубинштейна, 18, задолго до вспышки COVID-19. Михайловском театре нововведений из-за вируса также нет, работа идёт «в штатном режиме»: заговорить о спецзащите или изменениях в программе будут готовы, как только отмашку даст учредитель — петербургский комитет по культуре.

Напомним, в марте коронавирус отразился на деятельности театра балета имени Леонида Якобсона. Артисты перенесли гастроли в Италии на неопределённый срок. Из-за вируса несколько концертов в Вене пришлось отменить музыкальному коллективу Music Aeterna дирижёра Теодора Курентзиса. Один из крупнейших мировых музыкальных фестивалей в мире, Coachella, где планировала выступить группировка Сергея Шнурова, перенесли с апреля на октябрь 2020 года.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»