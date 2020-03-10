Италия «до лучших времен» не увидит балетов из Петербурга. Гастроли Театра Якобсона отменили из-за карантина

Театр балета имени Леонида Якобсона перенес на неопределённый срок гастроли в Италии. Как сообщила пресс-служба коллектива, «в связи с эпидемиологической ситуацией в Италии и тем, что с сегодняшнего дня на территории страны введены новые меры по сдерживанию и противодействию распространения вируса COVID-19, художественный руководитель-директор Театра балета им. Л. Якобсона Андриан Фадеев принял решение отменить мартовские гастроли».

«В ходе переговоров с итальянскими партнерами достигнуты договоренности о переносе гастролей, их даты будут сообщены дополнительно», — сообщается в пресс-релизе театра. Выступления должны были пройти 11 марта в Перудже, а затем в Ферраре, Пьяченце, Больцано, Лукке, Равенне и Кремоне.



"Пиковая дама", сцена бала



Фото: фото Стаса Левшина "Пиковая дама", сцена балаФото: фото Стаса Левшина

Образовавшееся свободное время на родине коллектив посвятит дополнительным репетициям балета Джона Крэнко «Онегин», премьера которого запланирована 4, 5 и 6 июля на сцене Александринского театра. Балет написан по роману Пушкина на музыку Чайковского — но не на оперу «Евгений Онегин», а на другие сочинения автора, преимущественно — фортепианные произведений, включая «Времена года», а также фрагменты «Черевичек», «Ромео и Джульетты» и «Франчески да Римини». Балет впервые был поставлен в 1965 году.

Ранее стало известно, что в Италии закрываются все театры, музеи и другие учреждения культуры, введен карантин, запрещающий даже перемещения между провинциями.

«Фонтанка.ру»

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