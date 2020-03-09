Маски-шоу. Капельдинеры Мариинского театра скрыли лица из-за вируса

Сотрудники Мариинского театра во время эпидемии гриппа надели медицинские маски. Фотографию капельдинеров, которые разносят программки по залу в противоинфекционных аксессуарах, прислал читатель «Фонтанки».

«Фото сделано перед началом оперы «Садко», которую 4 марта показывали на Основной сцене. Зрители отнеслись к нововведению спокойно, с пониманием», — отметил автор снимка.

Как рассказали «Фонтанке» в Мариинском театре, надеть маски — личная инициатива сотрудников, к которой администрация отнеслась нейтрально. В медицинских изделиях капельдинеры ходят примерно с конца февраля. Из этой реплики можно сделать вывод, что централизованной закупки масок, которые стали дефицитом в петербургских аптеках, театр не проводил.

Напомним, ранее Михаил Пиотровский заявил, что у сотрудников Эрмитажа есть маски, которые они могут надевать или нет по собственному желанию. Директор музея заявил, что страх перед коронавирусом показал «потрясающий уровень ксенофобии» Петербурга.

P.S.: Если вы знаете другие примеры того, как петербургские учреждения культуры борются с эпидемией гриппа, напишите нам или пришлите фото на afisha@fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Денис Мацуев из-за коронавируса перенес на неопределенный срок концерты в Италии

Коронавирус повлиял на планы Александринского театра. Под угрозой — репетиции «Евгения Онегина» с Пекинской оперой

