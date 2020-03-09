Куда пойти 6-9 марта: Туктамышева, фемрейв, женские комиксы, спектакль Богомолова, выставка Лениных

05 марта 2020, 18:25

В эти выходные можно бесплатно сходить в Эрмитаж — а можно познакомиться с древним индийским театром, освоить азы итальянского языка, увидеть «Горячий лед» и цветущие тюльпаны.

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