Фото: скриншот сайта mariinsky.ru
С 11 по 22 марта на трех площадках Мариинского театра пройдет XIX Международный фестиваль балета «Мариинский». Внешне программа не отличается от принятой в последние годы. В афише в основном популярные балетные названия — с местными балеринами (Надежда Батоева/Филипп Степин и Оксана Скорик в «Лебедином озере» 15 марта), гостьями (Ольга Смирнова из Большого театра в «Жизели» 18 марта, Лорен Катберсон из лондонского Королевского балета в партии Авроры 14 марта, Элеонора Аббаньято и Мария Александрова среди участников заключительного вечера 22 марта), и два появления Дианы Вишневой на родной сцене (открытие фестиваля, Вечер одноактных балетов Алексея Ратманского 11 марта и его же «Анна Каренина» 20 марта) и недавняя премьера Владимира Варнавы «Дафнис и Хлоя».
Но новые постановки тоже будут — они скрыты среди уже известных названий. 13 марта пройдет Творческий вечер Владимира Шклярова, ведущего танцовщика труппы. Перед хрестоматийными «Юношей и смертью» Ролана Пети и «Бриллиантами» Джорджа Баланчина, образцами модерна и неоклассики, Шкляров исполнит главную партию в современном балете. Специально для него Юрий Смекалов ставит «Palimpsest. Заново написанный», одноактовку на музыку Белы Бартока.
Вечер Творческой мастерской молодых хореографов 17 марта собрал восемь премьерных работ. Авторами стали привычные резиденты Мастерской, Владимир Варнава, Илья Живой, Дмитрий Пимонов, Максим Петров, Александр Сергеев, и новички Полина Митряшина и Алина Красовская.
За обновление пуантового репртуара «отвечает» хореограф Алексей Ратманский. В программе этого года ему уделено много внимания: два вечера одноактных балетов 11 и 21 марта, «Анна Каренина». 21 марта солисты Мариинского (на момент публикации состав еще не объявлен) впервые станцуют «Семь сонат» — бессюжетные и прихотливые дуэты для трех пар на музыку Доменико Скарлатти.
Тата Боева
9 марта в СК «Юбилейный» чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представит свое шоу на льду «Горячий лед». Помимо самой Туктамышевой в нем примут участие такие звезды, как чемпионка Европы-2019 в одиночном катании Софья Самодурова и призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда.
Иногда он представлялся как «АБВ» — Аверин Борис Валентинович. Его еще при жизни называли «легендарным». Набоковеда, профессора СПбГУ не стало в январе прошлого года и эта утрата невосполнима. 11 марта, в день его рождения, встретимся на вечере памяти. Вход свободный.
11 марта в 19:00 в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится открытие XX Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этот вечер на сцену выйдет американская вокалистка Джейн Монхайт в сопровождении группы Spyro Gyra, самого Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
Комментарии