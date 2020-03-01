

Фото: скриншот сайта mariinsky.ru

Фестиваль балета «Мариинский»: примы и новые постановки

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С 11 по 22 марта на трех площадках Мариинского театра пройдет XIX Международный фестиваль балета «Мариинский». Внешне программа не отличается от принятой в последние годы. В афише в основном популярные балетные названия — с местными балеринами (Надежда Батоева/Филипп Степин и Оксана Скорик в «Лебедином озере» 15 марта), гостьями (Ольга Смирнова из Большого театра в «Жизели» 18 марта, Лорен Катберсон из лондонского Королевского балета в партии Авроры 14 марта, Элеонора Аббаньято и Мария Александрова среди участников заключительного вечера 22 марта), и два появления Дианы Вишневой на родной сцене (открытие фестиваля, Вечер одноактных балетов Алексея Ратманского 11 марта и его же «Анна Каренина» 20 марта) и недавняя премьера Владимира Варнавы «Дафнис и Хлоя».

Но новые постановки тоже будут — они скрыты среди уже известных названий. 13 марта пройдет Творческий вечер Владимира Шклярова, ведущего танцовщика труппы. Перед хрестоматийными «Юношей и смертью» Ролана Пети и «Бриллиантами» Джорджа Баланчина, образцами модерна и неоклассики, Шкляров исполнит главную партию в современном балете. Специально для него Юрий Смекалов ставит «Palimpsest. Заново написанный», одноактовку на музыку Белы Бартока.

Вечер Творческой мастерской молодых хореографов 17 марта собрал восемь премьерных работ. Авторами стали привычные резиденты Мастерской, Владимир Варнава, Илья Живой, Дмитрий Пимонов, Максим Петров, Александр Сергеев, и новички Полина Митряшина и Алина Красовская.

За обновление пуантового репртуара «отвечает» хореограф Алексей Ратманский. В программе этого года ему уделено много внимания: два вечера одноактных балетов 11 и 21 марта, «Анна Каренина». 21 марта солисты Мариинского (на момент публикации состав еще не объявлен) впервые станцуют «Семь сонат» — бессюжетные и прихотливые дуэты для трех пар на музыку Доменико Скарлатти.

Тата Боева