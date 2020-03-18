Городские учреждения культуры закрываются вслед за федеральными. Новый лимит по Петербургу — 50 человек

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал о новых мерах против коронавируса в Петербурге.

«Действуя сообща с органами здравоохранения, разделяя стремление сохранить здоровье жителей, сообщаем о приостановке допуска посетителей в городские учреждения культуры, – написал он на своей странице в сети «ВКонтакте». – Запрет на посещение действует с 19 марта до 30 апреля 2020 года. Речь идет о театрах, музеях, выставочных залах, концертных организациях, городских кинотеатрах, Ленинградском зоопарке».

Сухенко уточнил, что будут запрещены досуговые мероприятия, рассчитанные более чем на 50 человек — такое решение принял губернатор Александр Беглов 18 марта (постановление №127).

"Фонтанка.ру"