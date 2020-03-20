В Петербурге из-за коронавируса массово закрываются кинотеатры

Кинотеатры в Петербурге массово приостанавливают работу из-за ситуации с коронавирусом. Попасть на показы 20 марта невозможно в большинстве как частных и сетевых, так и государственных залов.

Одними из первых в городе перестали работать «Аврора», «Родина», «Англетер». Представители последнего в открытом обращении сообщили, что планируют возобновить показы не раньше 30 апреля. В начале недели в Петербурге закрылся также кинотеатр «Ленфильма». В дирекции решение объяснили приказом Министерства культуры и отметили, что прийти к ним не получится «впредь до особого распоряжения». Такая же участь постигла и центр документальных фильмов «Лендок», где, помимо стандартных сеансов, приостановили все сопутствующие мероприятия и встречи. Горожане могут вернуть билеты. Кинотеатры «Художественный» и «Нева» объявили о «временном закрытии для посещения» вечером 19 марта.

Посмотреть фильмы в центре при этом всё ещё возможно в «Доме Кино». Как в пятницу тут пояснили корреспонденту «Фонтанки», площадка работает в обычном режиме, несмотря на коронавирус. В ближайшее время не планирует закрываться и «Великан Парк», пояснили в центре нашему изданию. Судя по сайту, такому же примеру последовали представители «Люксор»: ленты показывают по расписанию, а в качестве противоэпидемических мер обещают обеспечивать посетителей антибактериальными салфетками и дезинфецировать пространство.

Из сетевых кинотеатров COVID-19 догнал «Мираж синема», сообщение об этом появилось накануне. В объединённой сети «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» в Петербурге до конца апреля также приостановлены все показы. Аналогичные меры 20 марта вводят в залах «Каро»: возврат билетов зрителям при этом обещают оформить автоматически.

Фильмы во время эпидемии временно перестали демонстрировать многие кинотеатры по стране. Владельцы, которые пока не готовы пойти на подобные меры, вводят ограничения по количеству проданных билетов на один сеанс. В Петербурге такой порог составляет 50 человек.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

Читайте также:

Киноновинки, которым не страшна эпидемия. Что посмотреть онлайн во время карантина

