Киноновинки, которым не страшна эпидемия. Что посмотреть онлайн во время карантина

Кинотеатры Петербурга на грани закрытия на карантин, все основные премьеры переносятся. Поэтому зрителям — тем, кто еще не сделал этого раньше — придется осваивать стриминговые сервисы. Смотреть там есть что — и в ближайшее время премьер ожидается еще больше. Ставьте в закладки на выходные.

Пропавшие девушки (Lost Girls)

Netflx, 13 марта

На Netflix, крупнейшей из стриминговых платформ, работающих с полным метром (достаточно вспомнить, что три их фильма попали в оскаровские номинанты — в том числе, «Ирландец»), вышел триллер «Пропавшие девушки». Основан он на реальных событиях — исчезновениях и убийствах секс-работниц на Лонг-Айленде с 1996 по 2013 год. Преступника так и не нашли, он просто перестал убивать.

Главную роль играет Эми Райан, звезда «Шпионского моста» и «Бердмена». Ее героиня ищет свою пропавшую дочь — и поиски как раз выводят ее к серии убийств на Лонг-Айленде. Кроме Райан, в фильме снялись восходящая звезда Томасин Маккензи (она сыграла за последнее время в двух хитах — «Кролике Джоджо» и «Банде Келли») и мастер ролей второго плана Гэбриел Бирн. Сняла ленту Лиз Гарбус — она уже работала с «Нетфликсом» над нашумевшей сентиментальной документалкой о Нине Симон.

Последнее, чего он хотел (The Last Thing He Wanted)

Netflix, 21 февраля

Главный козырь Netflix (пока) — мощный политический триллер «Последнее, чего он хотел». Энн Хатауэй играет журналистку, которая бросает освещение предвыборной гонки ради ухода за больным отцом — который оказывается торговцем оружием и вообще темной личностью. Вторую по значимости роль (не отца, не пугайтесь) играет Бен Аффлек.

Режиссер — гарантия того, что будет точно резко и ново: Ди Рис сняла историческую драму о нравах черных в Миссисипи и биографию дивы блюза Бесси Смит. В общем, радикализма и остроты ей точно не занимать. А уж Хатауэй с Аффлеком – идеальные союзники в любом рискованном деле.





Банкир (The Banker)

AppleTV+, 20 марта

На молодой, но очень бойкой платформе Apple стартовал первый большой кинопроект, «Банкир». В основе — история первых афроамериканцев, которые стали работать в банковском деле.

Главную роль — Джо Морриса — сыграл (вполне ожидаемо) Сэмюэл Л. Джексон. Его напарника — Энтони Маки, Сокол из «Мстителей». Режиссером выступил Джордж Нолфи, сценарист «Ультиматума Борна» и «Двенадцати друзей Оушена», создатель «Меняющих реальность» с Мэттом Деймоном. Отдельный крутой ход — визуальное решение, оператором выступила соавтор Корбийна и Винтерберга, датчанка Шарлотт Брюс Кристенсен.

Правосудие Спенсера (Spencer Confidential)

Netflx, 6 марта

На том же Нетфликсе вышла полицейская драма с Марком Уолбергом в главной роли, «Правосудие Спенсера». Уолберг играет бывшего полицейского, которого нечистые на руку коллеги засадили в тюрьму. Заключение он отбыл и жаждет мести. Кроме Уолберга, в фильме снялись Алан Аркин (дедушка из «Маленькой мисс Счастье») и Уинстон Дьюк, марвеловская «Черная пантера».

Режиссер — Питер Берг, автор «Хэнкока», который последние лет десять Уолберга снимает постоянно, и всегда в боевиках. «Уцелевший», «Глубоководный горизонт», «День патриота» — это все их совместные работы.

Все радостные места (All the Bright Things)

Netflix, 28 февраля

Хит для молодой аудитории Нетфликса — экранизация бестселлера Дженнифер Нивен. Книжка на русском языке не так популярна, поэтому стоит пояснить: это история любви юноши, который готовится уйти из жизни и девушки, переживающей гибель сестры. Главную женскую роль сыграла молодая дива Эль Фаннинг, режиссером выступил симпатичный независимый продюсер Брэтт Хейли. То есть будет не столько слезливо, сколько стильно и меланхолично. То, что надо в эпоху затворничества.

Успешное взросление (Big Time Adolescence)

Hulu, 20 марта

На сервисе Hulu можно увидеть молодежную драму «Большое взросление» (Big Time Adolescence). Главные герои — два юноши, чувствительный старшеклассник и его лучший друг, исключенный из колледжа лоботряс. Вместе они, как и следует из названия ленты, взрослеют — познают мир, страдают и совершают очень много глупостей. Кроме собственно сюжета, фильм привлекает внимание достойным дуэтом исполнителей главных ролей, Глюка Гриффина (памятный по комедии «Притворись моей женой») и комика Пита Дэвидсона.





Наездница (Horse Girl)

Netflix, 7 февраля

Зрелищный и смелый триллер про медленное, но верное сползание героини в безумие. Элисон Бри (ее многие помнят по ролям в «Горе-творце» и «Секретном досье») играет робкую и нелюдимую барышню, которую начинают одолевать фантастические видения. То видит странные сны, то воображает, что она клон, то погружается в мир НЛО. Понятно, что окружающих это все пугает. Кто-то странную барышню пытается спасти, кто-то — изолировать от греха подальше.

Режиссером ленты выступил Джефф Бэйна, для которого это не первый (и, похоже, не последний) опыт мистического триллера про странных людей и потерю близких. Самая его известная работа – «Если твоя девушка – зомби», примерно с тем же сюжетом, только про мальчика.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»