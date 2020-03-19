Ботанический сад полностью закрыт «до особого распоряжения». Но петербуржцев «без красоты не оставят»

Ботанический сад Петра Великого закрылся в Петербурге до «особого распоряжения». Учреждение прекратило работать 19 марта с 12.00. Такое объявление появилось сегодня в соцсетях и на сайте сада. «Мы закрыты полностью, и парк, и оранжереи. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, будем делать всё возможное, чтобы в ваших лентах была весна», — отмечают авторы текста.

В разговоре с «Фонтанкой» пресс-служба Ботанического сада подчеркнула, что учреждение закрыто «на неопределённый срок», и непонятно, сможет ли площадка принять посетителей уже завтра или, например, только через месяц. Впрочем, Ботсад постарается «возместить» петербуржцам карантин активностями в соцсетях: «Обязательно что-нибудь придумаем».

«Если институт не будет полностью закрыт, мы станем приглашать журналистов, чтобы они делали красивые фотографии, которые покажут, как в городе наступает весна», — поделились собеседники «Фонтанки».

Все электронные билеты, приобретённые заранее, гости смогут вернуть «в плановом порядке» — после того, как подадут заявления на возврат. Бумажные билеты Ботанический сад продаёт только при входе, поэтому здесь проблем не предвидит. Выставка суккулентов, запланированная на апрель, перенесена, предположительно, на сентябрь.

Напомним, Ботанический сад, входящий в систему Российской Академии наук, продолжал свою работу, даже когда стало известно о закрытии подчинённых Минкульту и городским властям культурных заведений. Впрочем, с 18 марта сад заявлял, что прекратит экскурсионную работу по оранжереям.

«Фонтанка.ру»

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