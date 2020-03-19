«Мы продолжим работать и выполнять свою миссию». Чем петербургские музеи и театры займутся в самоизоляции

19 марта 2020, 00:15

Смольный 18 марта принял постановление, которым закрыл для публики городские театры, музеи, выставочные и концертные пространства. Такие же меры 17 марта для федеральных площадок принял Минкульт. Теперь точно известно: конца апреля в Петербурге не будет полноценно работать ни одно крупное культурное заведение.

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