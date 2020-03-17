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Извлечь пользу из коронавируса. Какие курсы, фильмы и спектакли появились бесплатно онлайн

Онлайн-экскурсии по музеям, онлайн-просмотр спектаклей и прослушивание лекций — уже не новость. Но в этот раз, сплотившись, учреждения культуры сделали участие в сетевых активностях бесплатными. «Фонтанка» отследила, кто в тренде.

Кино

Пока кинотеатры принимают меры, как дезинфицировать помещения и рассадить зрителей на расстояние друг от друга, онлайн-кинотеатры решили не дожидаться запрета деятельности оффлайновых коллег — и начали показывать людям эпохи коронавируса кино бесплатно.

Любой фильм становится круче, если смотреть его на криво повешенном экране проектора, ДАЖЕ СУМЕРКИ pic.twitter.com/RYiDlTJTYQ — анатöлий ноготочки💅 (@A_Kapustin) March 15, 2020

В число пионеров вошел Premier – онлайн-кинотеатр открыл для бесплатного просмотра (после регистрации) продукцию компаний холдинга «Газпром-медиа», – в основном, созданную для развлекательных телеканалов. Это сериалы «Эпидемия», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Домашний арест», «Полицейский с Рублевки», «Обычная женщина» и много чего еще.

Вслед за ним акцию объявил кинотеатр Okko. Промокоды для новых пользователей здесь раздавали и раньше, но теперь — речь идет об антикоронавирусных мерах, для чего нужно свой статус самоизолировавшегося подтвердить. По правилам карантина от Okko, нужно отправить сообщение чат-боту Okkobro в Telegram или личное сообщение в группу «ВКонтакте» со словом okkobro и описанием своей ситуации. «Бот поддержит вас добрым словом и подарит промокод на 14 дней подписки «Оптимум», чтобы скрасить ожидание за просмотром хорошего фильма или любимого сериала», – обещают в группе кинотеатра. Впрочем, выигрыш не такой большой: если хочется заполучить пакет пошире, например, с доступом к материалам Амедиатеки, на тот же срок, нужно заплатить всего 1 рубль — пакет «Премиум» предоставляется новым пользователям.

Еще одна площадка, торгующая подпиской за рубль, – ivi.ru. Она также рассчитана на новых пользователей, но длится целых 30 дней. Обещают доступ с пяти устройств, загрузку на мобильные и отсутствие рекламы. В ассортименте есть некоторое количество передач National Geographic и советское кино. И, кстати, здесь тоже есть свое расписание премьер.

Кинопоиск открыл бесплатный доступ к «КиноПоиск HD» до конца апреля для тех, у кого нет подписки (те, у кого была раньше, и кто не продлил, все равно смогут воспользоваться). Промокод — POKAVSEDOMA.

А закрывшийся московский Центр документального кино переадресовывает пользователей на онлайн-кинотеатр Nonfiction. Первые 10 дней там можно смотреть фильмы бесплатно.

Опера





Фото: скриншот с сайта Берлинской оперы Фото: скриншот с сайта Берлинской оперы

Хоть Мариинский театр пока и работает, зарубежные коллеги в онлайн уже ушли. Например,Метрополитен опера объявил серию трансляций записей представлений былых годов, в том числе с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Трансляции идут ежедневно, на текущей неделе дают «Богему» и «Травиату» (оцените юмор — в связи с сюжетом оперы об умирающей главной героине), «Трубадура», «Дочь полка», «Лючию ди Ламмермур» и «Евгения Онегина». Каждая выложенная опера будет доступна по 20 часов.

Ежедневные онлайны — и у Венской оперы. На сайте вечерами бесплатно показывают спектакли предыдущих лет, которые доступны в течение суток. Например, 17 марта идут «Три сестры» с Аидой Гарифуллиной и Маргаритой Грицковой. Назавтра – «Валькирию» с нашим же Михаилом Петренко. Затем — «Фальстафа», «Тоску», а в перспективе и запредельно «сладкий» по составу «Любовный напиток» с Ольгой Перетятько и Дмитрием Корчаком. Полноле расписание — на сайте.

Ваучер на доступ к шедеврам оставила Берлинская опера. Успеть ввести код BERLINPHIL нужно до 31 марта. Обещаны сотни записей и интервью за шесть десятилетий.

Оперы и балеты выложила Баварская опера. Некоторые можно смотреть в постоянном режиме — другие по расписанию трансляций.

Образование





Фото: скриншот с сайта lavrus.art Фото: скриншот с сайта lavrus.art

Радио «Арзамас» объявило до 15 апреля промокод «КАРАНТИН» для бесплатной подписки. Курсы и подкасты можно будет слушать бесплатно.

Coursera помогает вузам — сайт предложил учебным заведениям, затронутым коронавирусом, бесплатно записывать своих студентов на онлайн-курсы до 31 июля. Пройти курсы можно до 30 сентября.

Музеи

Эрмитаж закрыл реставрационно-хранительский центр в Старой Деревне, но пообещал открывать в него двери виртуально.

«Каждый будний день до конца вынужденного карантина мы будем показывать вам по одному новому открытому хранению», – пообещал музей. Так, 17 марта в 15.00 обещают дать заглянуть в Хранилище карет и упряжи. «Здесь вы увидите повседневные кареты и дрожки российских императоров, экипажи для парадных церемоний Великих князей и знати, и, конечно, две коронационные кареты, заказанные при Екатерине Великой и участвовавшие почти во всех коронационных церемониях, включая и самую последнюю в Российской Империи», – анонсирует музей. Смотреть можно как в прямом эфире, так и потом в записи — в группе.

Этнографический музей ограничил деятельность своих сотрудников и лекториев — а взамен пригласил на виртуальную экскурсию и записи лекций своих специалистов.

Третьяковская галерея пока работает, в отличие от Пушкинского музея, — но и онлайном не брезгует: предлагают смотреть записи с выставок на своем канале на YouTube или образовательном портале «Лаврус» где есть курсы, видео и статьи.

Театр

Александринский театр еще работает — но также выкладывает спектакли онлайн. 17 и 18 марта спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» на Новой сцене будет синхронно транслироваться на сайте театра и в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы понимаем, что не все решатся отправиться в театр в эти дни, – прокомментировал ситуацию генпродюсер Новой сцены Александр Малич. – Мы знаем, что волшебство в театре случается именно в зале, когда там есть актеры и зрители. И хотя это первый опыт трансляции спектакля Новой сцены в ВК, мы надеемся, что люди способны обмениваться энергией и на расстоянии».

Трансляции будут и дальше, но пока они не анонсированы.

«Фонтанка.ру»

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