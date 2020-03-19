

Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







«Мы продолжим работать и выполнять свою миссию». Чем петербургские музеи и театры займутся в самоизоляции

Смольный 18 марта принял постановление, которым закрыл для публики городские театры, музеи, выставочные и концертные пространства и даже зоопарк. Такие же меры 17 марта для федеральных площадок принял Минкульт. Теперь точно известно: до конца апреля в Петербурге не будет полноценно работать ни одно крупное культурное заведение.

«Фонтанка» узнала, как руководители театров, музеев, библиотек и Ленинградского зоопарка собираются работать в условиях «самоизоляции». Многие, как ни странно, нашли основания для позитива.

«Это война. Враг невидим, но некоторые линии фронта понятны»

Одним из первых на новую повестку откликнулся Михаил Пиотровский. Обращение «к эрмитажникам» гендиректор музея разместил 18 марта на странице «ВКонтакте». Он призвал использовать изоляцию «для новой интеллигентной интеллектуальной работы» и максимально переводить проекты в онлайн.

«Сегодняшние трудности, конечно, далеки от тех ужасов, которые знает наша история, включающая в себя Блокаду. Было много хуже, чем сегодня, и страшнее. Но стены Эрмитажа хранят для нас бесценный опыт того, как в условиях изоляции и угроз сохранять душу, тело и честь Музея, — отметил Пиотровский. — Эрмитаж продолжает работать и выполнять свою миссию — собирать, хранить, реставрировать, изучать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений мировое культурное и художественное наследие. В условиях мировой пандемии и паники последняя функция — доступность — временно переходит online, что вполне соответствует духу времени».

Пиотровский призвал проводить выставки и экскурсии, постоянно транслируемые online, и виртуализировать даже совещания. Директор музея привёл конкретную цифру: первая экскурсия «ВКонтакте» и «Одноклассниках» из закрытого для посещения «Эрмитажа — Старая Деревня» за два дня собрала более 300 тысяч просмотров: «У нас есть возможность намного шире, чем обычно, распространять глубокое проникновение в сложный мир мировой культуры /.../ Мы должны предъявить «городу и миру» пример интеллигентного понимания доступности, эффективности, открытости дисциплины и умного оптимизма».

«Мы иначе не можем!»

Главный режиссер Александринского театра Николай Рощин на пару с генпродюсером Новой сцены Александром Маличем тоже сосредоточились на виртуальных возможностях. Уже на следующие сутки после введения минкультовского карантина они мечтали в ходе онлайн-пресс-конференции, как онлайн-театр войдет в моду, и где-то в одиноких хуторках на просторах родины вечерами будут раздаваться аплодисменты спектаклям александринцев.

От премьеры, которая планировалась на ближайший уик-энд, здесь не отказались. Постановку греческого режиссера Терзопулоса «Маузер» сыграют без зрителей, на большой сцене, в прямом эфире.

«Это будет особый акт: только камеры и режиссер в зале, и все это будем транслировать в прямом эфире, — обрисовал Николай Рощин. — Такого, по-моему, еще никогда не было. Были премьеры, которые транслировались в кинотеатры, но такого, чтобы «в открытый интернет» и абсолютно бесплатно — никогда еще не было. На спектакли мы не имеем права никого пускать, ни одного зрителя не будет, только сотрудники театра. Даже если придут папы и мамы. Можно было бы, конечно, премьеру перенести, рассуждая, что театр без живого зрителя — это не театр. Но столько энергии аккумулировано в репетиционном процессе и процессе выпуска, что сейчас отменить показ невозможно! Должна состояться некая кульминация, точка. Это очень нужно и артистам, и всем постановщикам, и художественно-постановочной части — зафиксировать этап процесса. Мы иначе не можем! И творчески это будет интересно: как будут играть артисты, понимая, что где-то существует невидимый зритель? Прямой реакции нет, но людей-то смотрит на самом деле больше, чем обычно».

«Работаем в штатном режиме»

Некоторые площадки рассуждать о закрытии 18 марта были не готовы. Например, глава Музея истории Петербурга Александр Колякин заявил «Фонтанке», что только что вернулся из командировки: «Только сейчас с поезда. Завтра приду на работу, соберу коллеги и будем решать, как работать. Никаких волюнтаристских решений не приму».

В музее-памятнике «Исаакиевский собор», прочтя новую директиву городского правительства, не сделали вывода, что музею следует именно закрыться. Действительно, фраза в документе однозначно указывает только на запрет массовых мероприятий и оставляет пространство для трактовок.





Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру" Фото: Михаил Огнев/ архив "Фонтанки.ру"

«В данный момент музей работает в штатном режиме, мы принимаем одиночных посетителей, по распоряжению все мероприятия мы прекратили — ближайшие концерты 18 и 25 марта идут по онлайн-трансляции, — прокомментировали происходящее в пресс-службе. — Как только будет именно распоряжение о запрете посещения — мы его исполним».

В комитете по культуре «Фонтанке» пояснили, что уже к утру 19 марта все подведомственные учреждения получат разъяснения к постановлению Смольного, где до их сведения доведут: закрыться придётся.

«К утру мы поймем, что сможем перенести»

Не определились, как быть, в театре-фестивале «Балтийский дом»: 20 марта там готовились сыграть спектакль Романа Кагановича «Я сижу на берегу» о судьбах людей с ограниченными возможностями. Теперь премьера откладывается.

«К утру мы поймем, что сможем перенести, что под возврат пойдет, — прокомментировала художественный директор театра Марина Беляева. — Программу двух месяцев сгрузить на один май — довольно сложно. Но в любом случае могу сказать: если зритель не хочет переносить свой поход в театр, он вернет деньги».

Как изменится жизнь сотрудников — тут тоже пока не знают, допуская введение сокращенного рабочего дня, но обещают сделать все, чтобы люди финансово не пострадали. А самое главное — и это касается в первую очередь актеров — чувствовали себя востребованными: пусть даже это будут только репетиции. Ведь даже киносъемки по всему миру приостанавливают, и альтернативы становится все меньше. Последовать за Александринским театром в онлайн здесь пока не готовы: стоит вопрос авторских прав и оборудования для трансляций. Но если такая возможность появится — театр ею воспользуется.

«Будем заботиться о животных»

Директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба, как и её коллеги в Исаакиевском соборе, не уверена в трактовке документа: «В постановлении сказано, что нужно прекратить проведение мероприятий с числом участников более пятидесяти человек. А если у нас нет таких мероприятий, то почему мы должны закрыться? Но сказано — закрываемся. Мне только несколько часов назад поступило постановление, сейчас мы с сотрудниками сидим и обсуждаем, как будем действовать. Кто-то будет работать дома. По трудовому законодательству в таких случаях положен вынужденный простой.





Фото: скриншот из instagram.com/spbzoopark/ Фото: скриншот из instagram.com/spbzoopark/

Домой могут отправиться сотрудники просветительского отдела, пиарщики, контролёры, кассиры, смотрители. Зоопарк видит две возможных проблемы — во-первых, снижение выручки, во-вторых, без посетителей нам будет просто грустно. Тем более что март 2020 года был ударным по числу визитов: в зоопарк за 17 дней месяца пришли 15,5 тысяч гостей — на три тысячи больше, чем за такой же период в прошлом году. Одно в нашей деятельности останется неизменным — мы будем заботиться о животных. Все, что мы делали изо дня в день, мы продолжим делать», — пообещала Ирина Скиба.

«Людям нужна информация, особенно в эти дни»

«С комитетом по культуре я на связи каждый день, но ни о каких распоряжениях о закрытии библиотек не знаю. Об этом речи не идёт, — отметила в беседе с «Фонтанкой» директор библиотеки имени Маяковского Зоя Чалова. — Поток посетителей останется прежним, людям нужна информация, особенно в эти дни. Расстраивает меня только распоряжение, которое в феврале разослал комитет по культуре: мы каждому входящему должны измерять температуру и требовать от посетителей, чтобы они приходили из дома в своих медицинских масках. Оборудования для замерки температуры в продаже нет, масок тоже. Пускаем людей так, предупреждая: «А в следующий раз придумайте что-нибудь».





Фото: Фото с сайта ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: Фото с сайта ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Мы делаем всю санитарную обработку, сократили мероприятия, перенесли все конференции. В марте в библиотеке Маяковского должно было пройти 133 события, но мы оставили только самые камерные. Как можно больше услуг стараемся оказать в электронном виде: напоминаем читателям, что предоставляем книги с «Литреса», и их можно получить, не выходят из дома. Сотрудников не отправляем в отпуск, зарплату не снижаем, хотя я собираюсь рассмотреть перевод части коллег на удалённый режим. Возможно, это будут специалисты из отдела по обработке литературы, финансовая служба.

Пока ни одного заявления с просьбой уйти в отпуск или «на удалёнку» я не получала. Мне самой много лет, я должна самоизолироваться, а я каждый день на работе».

«Собираемся вывешивать на сайт то, что можно вывесить»

Максимально виртуализироваться намерен и музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. «Мы собираемся вывешивать на сайт то, что можно вывесить — целый ряд фильмов, проектов, программ, которые никогда не публиковались онлайн, — поделилась планами директор музея Нина Попова. — Например, в Сети впервые появится лента «Тень моя на стенах твоих» — культурологическое исследование об Анне Ахматовой и Фонтанном доме с большим количеством черно-белых фотографий.

Мы будем думать о том, что ещё предложить посетителям — станем разрабатывать маршруты новых экскурсий. Сегодня четыре часа обсуждали выставку «Ахматова и Булгаков», открытие которой запланировано на 17 июня. Это тема, к которой никто никогда не приближался, а в 2020 году отмечается 80-летие со дня смерти Булгакова. Закрытие на карантин — необходимость, я к этому отношусь без всякого надрыва, как к тому, что нужно пройти».

Алина Циопа, Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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