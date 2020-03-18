Александринский театр сыграет премьеры без зрителей — спектакли покажут онлайн и удалят

Александринский театр принял решение не отказываться от запланированных на ближайшие две недели премьер. Спектакли будут играться: один — на основной сцене, другой — на новой, но в зале будут «только камеры и режиссер».

При этом записи не будут оставлены в сети после окончания спектаклей: все будет как в реальном театре.

«Это театр, который происходит здесь и сейчас, — пояснил генпродюсер Новой сцены Александр Малич. – В 19.00 артисты выйдут на сцену, а когда спектакль закончится, видеоверсия будет удалена. На следующий день состоится следующий спектакль: зрители соберутся у экранов, посмотрят спектакль, после чего он опять исчезнет и никогда не повторится».

Речь идет о премьере театрализованной оратории «Маузер» Теодороса Терзопулоса — она планировалась на основной сцене 21, 22, 27 марта и 4 апреля. А также о спектакле Андрея Жолдака «Нана» по роману Эмиля Золя на Новой сцене — эта премьера планировалась 4 и 5 апреля, но, возможно, ее проведут на пару дней раньше.

«Мы хотим, чтобы люди на карантине могли отвлечься и оказаться в Александринском театре — пусть и в таком формате», — пояснил генпродюсер.

Помимо премьер, Александринский планирует показывать онлайн и репертуарные спектакли — такие как «Третий выбор», «Вертинский. Русский Пьеро», «Игра в ящик», «Какая грусть, конец аллеи...», «Конец игры» и другие. Расписание будет составлено и опубликовано на сайте театра, как и другие подробности и обновления.

Трансляции будут бесплатными для просмотра.

«Фонтанка.ру»

