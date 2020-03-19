«Читайте книги и берегите себя». Библиотеки тоже закрываются

Библиотеки Петербурга, которые ещё 18 марта работали в обычном режиме, тоже закроются из-за распространения коронавируса. Такое распоряжение 19 марта они получили от комитета по культуре.

«Руководителям находящихся в ведении комитета библиотек при осуществлении деятельности предусмотреть: запрет на обслуживание посетителей в зданиях; обеспечение предоставление удалённого доступа в информационным ресурсом», — говорится в документе.

Книгохранилища уже начали предупреждать посетителей о карантине в своих соцсетях. «И вот это все же случилось. С сегодняшнего дня, друзья, общаемся только онлайн. Мы не сможем принять ваши книги, к нам сейчас нельзя зайти поработать или провести мероприятие», — отмечает библиотека Маяковского. Здесь на время пандемии отменили штрафы за просроченную литературу, и период с 16 марта по 16 апреля не учитывается как время чтения.

Такие же послабления ввели и в библиотеке Гоголя, входящей в библиотечную систему Красногвардейского района. «Читайте книги и берегите себя», — отмечают здесь.

Книгохранилища напоминают, что обладатели читательских билетов могут бесплатно пользоваться через Интернет различными электронными базами. Например, «ЛитРес» предоставляет художественную литературу и нон-фикшн, «от «Щегла» Донны Тартт до «Достающего звена» Станислава Дробышевского». База ProQuest объединяет «более 39 тысяч на английском языке». Кроме того, пользователям доступны редкие издания из электронной библиотеки — например, путеводители по Петербургу XIX века и блокадные тетради библиотек.

Напомним, 18 марта Смольный принял постановление, по которому закрываются все городские учреждения культуры, в числе которых театры, концертные залы, музеи, но о библиотеках речи в документе не шло. Ранее Минкульт принял аналогичные меры в отношение подведомственных ему культурных площадок. Таким образом, к 19 марта в Петербурге для посетителей не работает практически ни одно крупное учреждение культуры.

«Фонтанка.ру»

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