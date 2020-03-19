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Новые онлайн-возможности. «Фонтанка» собирает лучшие культурные трансляции в Сети

Музеи и театры массово закрылись на карантин, концертные залы – тоже. Но это не значит, что культурная жизнь закончилась. Музыканты проводят стриминги концертов, артисты готовят премьеры спектаклей в Сети. «Фонтанка» собирает информацию о самых интересных возможностях.

Международный культурный проект «Русские сезоны» откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры. Проект будет бесплатным и станет площадкой для видеоматериалов участников «Русских сезонов», которые в 2020 году проходят во Франции, Бельгии и Люксембурге. Подробности опубликуют на сайте. Участие в проекте подтвердили Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Александринский театр и другие.

Русский музей 19 марта в 15.00 в режиме онлайн открывает выставку "Народ − сотрудники − работники Русского музея глазами и руками Феликса Волосенкова». Не пропустите экскурсию с художником в прямом эфире в официальном профиле музея в Instagram.

«Би-2» 20 марта в 19.00 сыграет бесплатный онлайн-концерт, транслировать его будет киносервис Okko. Транслироваться выступление будет на сайте b2.okko.tv и через VK.

Мариинский театр 19 марта в 19.00 покажет онлайн гала-концерт участников фестиваля арфы "Северная лира". Наблюдать можно будет по ссылке.

Московская филармония 20 марта начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П. И. Чайковского.Первым станет концерт пианиста Дениса Мацуева. В нем примут участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе — цикл Петра Чайковского «Времена года» и джазовые композиции. Прямая трансляция здесь.

Александринский театр проведёт премьеру спектакля «Маузер» Теодороса Терзопулоса онлайн. Смотрите 21 и 22 марта в 19.00 на сайте театра и VK или в Youtube.

Церемония закрытия Брянцевского фестиваля в петербургском ТЮЗе меняет формат: 20 марта на сайте появится ссылка на трансляцию. Начало в 18.00.

«Фонтанка.ру»