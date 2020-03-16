"Это было самое сложное решение за всю историю проекта": "Тотальный диктант" переносят из-за коронавируса

Всемирная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант", столицей которой в 2020 году должен стать Петербург, переносится на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом 16 марта сообщили организаторы акции в соцсетях.

"Это было самое сложное решение за всю историю проекта, но иного выбора нет", – отмечается в посте. Организаторы добавляют, что "очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы".

Новую дату акции объявят 25 марта, но уже известно, что это будет осень 2020 года.

Напомним, по изначальным планам "Тотальный диктант" должен был пройти 4 апреля, причем столицей акции выбрали Петербург. Именно в наш город, в Главный штаб Эрмитажа, собирался приехать лауреат "Нацбеста", один из самых популярных за рубежом российских писателей Андрей Геласимов, чтобы прочитать текст об исследователе космоса Константине Циолковском.

Ежегодная акция по проверке грамостности, которая проводится с 2004 года, в ней участвуют по несколько сотен тысяч человек. Среди авторов диктанта прошлых лет — Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и другие современные писатели.

Елена Кузнецова, "Фонтанка.ру"

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