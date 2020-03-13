

Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"







Куда пойти 13-15 марта: Звягинцев, «Рекон», День Святого Патрика, лекция об эпидемиях в искусстве

В этот уик-энд посмотрите выставку книг Сальвадора Дали или премьеру «Горемычных танцев» театра «ТРУ», побывайте на фильме об Артемии Троицком и обсудите ленту с самим критиком, а еще узнайте, как и над чем шутят медики.

Актуально

Что сейчас может быть актуальнее коронавируса — такими темпами скоро, кроме него, ничего не останется. Культурные мероприятия по всему миру отменяют, музеи закрывают, — в общем, «болейте, не отвлекайтесь». А пока не заразились, можно о вирусе поговорить — чисто из чувства сопричастности. Например, 13 марта в 18.30 в библиотеке им. А.И. Герцена пройдет лекция сценаристки, автора сериалов и документальных фильмов Анны Лариной «Это всего лишь конец света. Или вспышка эпидемий в современной литературе и на экранах кинотеатров и телевизоров». Вход свободный.

Еще одно мероприятие по тому же поводу — мини-фест «Пандемия», что проведут 14 марта с 16.00 в библиотеке «Охта-8». Основатель центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николай Буцкий расскажет об образах болезней в средневековой иконографии Европы и России. А в 17.30 врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов — о том, чем грозит Covid-19. Вход бесплатный, по регистрации.





Фото: Pete Linforth from Pixabay Фото: Pete Linforth from Pixabay

Подсластить коронавирусную пилюлю можно с тем же Алексеем Водовозовым — 15 марта в Sound Cafe «LADЫ» пройдет его лекция о медицинском юморе. Начало в 17.00.

Известный кинорежиссер Андрей Звягинцев встретится со своими зрителями 13 марта в книжном магазине «Подписные издания». Начало в 18.30 — автор «Нелюбви» представит книгу своих сценариев с комментариями о творческом процессе.





Фото: Андрей Звягинцев/Михаил Огнев/"Фонтанка.руЦ Фото: Андрей Звягинцев/Михаил Огнев/"Фонтанка.руЦ

А на «Площадке 51» пройдет премьера театра «ТРУ» — спектакль «Горемычные танцы»покажут 14 и 15 марта в 19.00. Он позиционируется как «текстоцентричный балет» и создан режиссером Александром Артемовым и композитором, пианисткой Настасьей Хрущевой. Это не балет в прямом смысле слова — скорее, импровизация перформеров, история пятерых горемычных мужчин в кризисе среднего возраста, которые «доходят до самого края и пытаются выбраться».

В Главном Штабе Эрмитажа до 31 мая открыта выставка «Завоевание иррационального. Книги Сальвадора Дали из собраний Марка и Павла Башмаковых». Дали иллюстрировал множество книг — как сказано в аннотации к выставке, «от Библии до поэзии Мао Цзэдуна». Он оформлял классику — Овидия, Данте, Ронсара, Гёте, Шекспира, Мильтона. При этом не изменял себе, превращая все, что делает, в шоу. Художник использовал сложную многокрасочную печать, дорогие материалы, тисненные золотом футляры или обложки, роскошные кожаные переплеты, иногда — огромный формат. Но важно и то, что Дали населял мир автора собственными изобразительными мотивами.





Фото: www.mariinsky.ru Фото: www.mariinsky.ru

В городе открылся международный фестиваль балета «Мариинский». Среди хайлатов этих выходных — творческий вечер Владимира Шклярова 13 марта.

Развлечься с друзьями

Уже много лет в Петербурге чтят День Святого Патрика — ирландский праздник как повод устроить пир в зеленом цвете и танцы настанет 17 марта. Но начать можно уже субботним вечером. Фолк зазвучит 14 марта в 18.00 в клубе «Аврора». Выступит десяток музыкальных групп, включая «ветеранов» движения — группу «Отава Ё», а также танцевальные коллективы. Детям до 12 лет вход свободный.

Из пятничных мероприятий в той же «Авроре» — день рождения группы «7Б», которой исполнилось 18. Начало в 20.00.

В клубе ZAL выступают The 69 Eyes — финской рок-группе исполняется тридцать. Их пятничный концерт начнется в тот же час, что и у предшественников.

И в это же время в клубе Mod играет «Черный обелиск», легенды советского и российского металла 1980-х и 1990-х. Начало в 19.00.

Самые большие концерты придутся на 14 марта — в СК "Юбилейный" в 20.00 выступает Sabaton, шведская хэви-пауэр-метал группа — число поклонников коллектива вынудило организаторов перенести его выступление из клуба среднего размера на большую площадку. А в «Космонавте» — «Чиж&Co». Начало этих концертов в 20.00. Наконец, БКЗ «Октябрьский» берут Диана Арбенина и «Ночные снайперы» — они играют «Акустику» с 19.00.

И 15 марта в том же БКЗ — Николай Носков. Начало концерта под символическим, с учетом проблем со здоровьем у артиста, названием «Живой» — в 19.00. Это возвращение на сцену.

Провести время вдвоем

Пока одни боятся — другие выпускают премьеры. В Театре на Литейном 13 и 14 марта в 19.00 покажут спектакль «Мандат» по пьесе Николая Эрдмана в постановке Дениса Азарова. Сюжет — о наболевшем: как человек теряет себя, подстраиваясь под власть и режим.





Фото: Мария Мухина, фото предоставлено театром Фото: Мария Мухина, фото предоставлено театром

И в это же время на малой сцене Молодежного театра на Фонтанке пройдет показ спектакля Шведского театра города Турку «Women 3». Его героиням — 19, 43 и 70. У кого впереди надежды, кому остается только вспоминать прошлое, кто недоволен судьбой — ответ совсем не очевиден. Спектакль играется на шведском с русскими субтитрами.

«Ленинград Центр» приглашает 13 и 14 марта на постановку «Портфолио» при участии Дарьи Мороз. Спектакль — особенный, в жанре ревю, то есть состоит из множества эпизодов, которые рассказывают об артистах труппы и их сценических навыках. А сама Мороз примерит сразу четыре образа — в том числе великого режиссера Всеволода Мейерхольда и актрисы-легенды Марлен Дитрих. Начало в 20.00.

В новом выставочном зале Музея городской скульптуры начала работать экспозиция Пелагеи Шуриги — советского скульптора, графика и художника декоративно-прикладного искусства. Открыть для себя ее самобытное творчество, охватывающее период 1930-1970-х, можно до 19 апреля.





Фото: www.mispxx-xxi.ru Фото: www.mispxx-xxi.ru

Две новых выставки открылись в «Борее». Первая — это живопись вологодского художника Евгения Родионова «Шире шире шире шаг!», которую он сам называет «сочетанием русской народной картинки, средневековой миниатюры, комикса и плаката». А вторая — персональная фотовыставка актера Небольшого драматического театра Евгения Карпова «Backstage. vol.20», посвященная 20-летию НДТ. Оба проекта открыты до 21 марта.





Фото: gallerix.ru Фото: gallerix.ru

На день дольше проработают новые экспозиции в центре Союза художников — всего их там шесть, но самые приметные — выставка группы петербургских художников-графиков «Десять тихих+» и юбилейный проект «На солнечной стороне».

Узнать новое

Сегодня каждый по-своему художник: фотографируют практически все, у этого искусства появились свои иконы — но даже к их творчеству относятся по-разному. Один из таких культовых авторов, чью работу профессионалы оценивают неоднозначно, — Норман Роквелл. Лекция «Норман Роквелл: между фотографией и живописью» пройдет 14 марта в 17.00 в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского. Об американском художнике расскажет Андрей Дьяченко, член Международной Ассоциации искусствоведов.





Фото: vk.com/nevskiy20 Фото: vk.com/nevskiy20

Еще одна лекция об искусстве пройдет в новом здании Российской национальной библиотеки. Преподаватель СПбГУ, кандидат искусствоведения Иван Чечот расскажет о художнике Эгоне Шиле и его наследии 14 марта в 15.00.

Веселая лекция «Ещё одну серию и спать! Сериаломания с точки зрения психологии» пройдет 13 марта в 19.00 в «Планетарии №1». Сделать ваши вечера у экрана осознанными поможет психолог и опытный «сериаломан» Антон Вотрин. Вход бесплатно, по регистрации.





Фото: кадр из сериала "Игра престолов" Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

А другой психолог, Диана Калбаева, проведет встречу из цикла «Ничего не хочу, все достало»: что такое эмоциональное выгорание, как его распознать и что ему способствует. Она пройдет 15 марта в 14.00 в библиотеке Гоголя. Вход бесплатный по регистрации.

Но самая серьезная и, вероятно, наиболее полезная из всех лекций пройдет 14 марта в 14.00 в информационно-выставочном центре Дмитрия Лихачева (Особняк Румянцева, вход с Галерной улицы, 45). Тема выступления Даниила Петрова, члена общественного совета при архивном комитете Санкт-Петербурга, — «Советская история как враг советской власти, или Проблемы советских родословных источников».





Фото: vk.com/spbarchives Фото: vk.com/spbarchives

У экрана

Киноцентр «Родина» 14 марта проводит специальный показ «Метрополис». Начало в 20.30.

Тем же вечером на «Лендоке» пройдет спецпоказ фильма «Критик» Андрея Айрапетова — лента посвящена Артемию Троицкому, в ее съемках приняли участие Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Евгений Хавтан, Илья Лагутенко, Андрей Тропилло, Всеволод Гаккель и другие. В public talk после показа примет участие сам главный герой. Сеанс состоится 14 марта в 19.00.

А в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» в течение двух уик-эндов — с 13 по 15 марта и с 21 по 22 марта — организованы показы фестиваля ирландского кино. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Зрителям покажут новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный «Фантазии из Ирландии».

Среди фильмов, что выходят на широкий экран, на этой неделе — фантастический боевик Дэйва Уилсона «Бладшот» и фэнтези Маттео Гарроне «Пиноккио».

С детьми

Кунсткамера продолжает цикл по-настоящему интересных занятий для детей. Встречу «Зачем археологу микроскоп?» музей проведет 15 марта в 14.00. Спикер — Наталья Алексашенко, старший научный сотрудник Лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях. Ребятам расскажут о науки трасологии: ее представители изучают следы на найденных археологами предметах, чтобы определить, что с этими вещами делали наши предки, и как развивались события на месте раскопок.

Еще один повод зайти в Кунсткамеру — новая выставка «Мудрено-сотворено. Русский женский костюм из собраний МАЭ РАН», которая будет открыта до середины июня.





Фото: Русский женский костюм из собраний МАЭ РАН» Фото: Русский женский костюм из собраний МАЭ РАН»

Можно заглянуть и в Военно-исторический музей артиллерии. Там до конца июля работает экспозиция «Царь-миротворец и Русская армия. К 175-летию со дня рождения Александра III». Обещают показать детские сабли, подаренные великому князю Александру Александровичу, пулемёт системы Максима, который в 1888 году император испытывал в манеже Аничкова дворца и другие небезынтересные предметы.

А ожившую историю можно увидеть в «Ленэкспо»: 14-15 марта с 11.00 до 20.00 там проходит фестиваль военно-исторического движения «Рекон». В программе — турниры по историческому средневековому бою, в том числе и женскому, соревнования по военному фехтованию, музыка и интерактив.

Любителям академизма

Еще чуть-чуть военно-исторической темы: интерьеры музея Суворова станут площадкой для концерта дирижера Михаила Голикова и его оркестра «Таврический» — 13 марта в 19.00 они выступят с программой к 250-летию Бетховена. Прозвучат Пятая и Восьмая симфонии.

В Малом зале Филармонии в тот же час с концертом-посвящением скрипачу Никколо Паганини выступит гитарист Артем Дервоед. В программе, кроме, собственно, Паганини, — сочинения Леньяни, Родриго, Кастельнуово-Тедеско и Кэллахана.

Эта неделя хороша еще и музыкально-познавательными событиями для ценителей. Так, 13 марта в 19.00 в центре искусства и музыки библиотеки Маяковского пройдет лекция «Об исторических пластах и взаимодействиях в традиционной музыкальной культуре восточных славян». Встречу в рамках «Дней Пионтека» проведет Игорь Мациевский, композитор, доктор искусствоведения, профессор, академик.

А 15 марта в 19.00 в Social Club — концерт-разговор ансамбля средневековой музыки Laterna Magica «Как устроена средневековая музыка». Коллектив покажет и расскажет, как ноты восьмивековой давности «доводятся до готовности» и обретают звучание на сцене сегодня.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»