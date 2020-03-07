Фото: citywalls.ru
Что делать археологу на кладбище; может ли «радовать» Достоевский; будет ли Дом Брюллова музеем старого Петербурга или музеем исламской культуры; что делать с астероидами — и еще с два десятка тем поднимут на XV Днях Пионтека в Петербурге. Вход свободный.
Более длинный научно-популярный фестиваль (идет больше месяца) и более разномастный трудно назвать. Но и сам Георгий Владимирович Пионтек (10 марта 1928 г. — 2 июня 2005 г.) был человеком широчайшего круга интересов. Архитектор, художник, этнокультуролог, подвижник. Это благодаря ему еще в советское время был спасен дом, в котором последние свои годы жил Достоевский — сейчас там музей писателя. Это благодаря Пионтеку и единомышленникам существует Зеленый пояс Славы Ленинграда. Задуманный им парк-музей «Человек и Среда» был бы беспрецедентным по масштабу и вы, не покидая Петербург, могли бы очутится в лесотундре или лесостепи, на медеплавильном производстве XVIII века или на деревянной набережной трехсотлетней давности. Этот познавательный «аттракцион» даже был внесен в Генплан развития Ленинграда на 1985-2005 годы, но так и не воплотился. Пионтека не стало в 2005-м — но вот уже 15 лет его друзья, коллеги, последователи проводят под эгидой Санкт-Петербургского союза учёных «Дни Пионтека»: от лекций до выставок, от творческих вечеров до спектаклей.
Фестиваль проходит на многих площадках, начнут 11 марта, завершат 21 апреля, везде вход бесплатный. Программу можно посмотреть на сайте. Будьте внимательны, иногда расписание корректируется.
Александра Шеромова
С 11 по 22 марта на трех площадках Мариинского театра пройдет XIX Международный фестиваль балета «Мариинский». Внешне программа не отличается от принятой в последние годы. Но новые постановки тоже будут.
Иногда он представлялся как «АБВ» — Аверин Борис Валентинович. Его еще при жизни называли «легендарным». Набоковеда, профессора СПбГУ не стало в январе прошлого года и эта утрата невосполнима. 11 марта, в день его рождения, встретимся на вечере памяти. Вход свободный.
11 марта в 19:00 в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится открытие XX Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этот вечер на сцену выйдет американская вокалистка Джейн Монхайт в сопровождении группы Spyro Gyra, самого Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
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