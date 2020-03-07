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О судьбе дома Брюллова и астероидной опасности расскажут на «Днях Пионтека»

Что делать археологу на кладбище; может ли «радовать» Достоевский; будет ли Дом Брюллова музеем старого Петербурга или музеем исламской культуры; что делать с астероидами — и еще с два десятка тем поднимут на XV Днях Пионтека в Петербурге. Вход свободный.

Более длинный научно-популярный фестиваль (идет больше месяца) и более разномастный трудно назвать. Но и сам Георгий Владимирович Пионтек (10 марта 1928 г. — 2 июня 2005 г.) был человеком широчайшего круга интересов. Архитектор, художник, этнокультуролог, подвижник. Это благодаря ему еще в советское время был спасен дом, в котором последние свои годы жил Достоевский — сейчас там музей писателя. Это благодаря Пионтеку и единомышленникам существует Зеленый пояс Славы Ленинграда. Задуманный им парк-музей «Человек и Среда» был бы беспрецедентным по масштабу и вы, не покидая Петербург, могли бы очутится в лесотундре или лесостепи, на медеплавильном производстве XVIII века или на деревянной набережной трехсотлетней давности. Этот познавательный «аттракцион» даже был внесен в Генплан развития Ленинграда на 1985-2005 годы, но так и не воплотился. Пионтека не стало в 2005-м — но вот уже 15 лет его друзья, коллеги, последователи проводят под эгидой Санкт-Петербургского союза учёных «Дни Пионтека»: от лекций до выставок, от творческих вечеров до спектаклей.

Фестиваль проходит на многих площадках, начнут 11 марта, завершат 21 апреля, везде вход бесплатный. Программу можно посмотреть на сайте. Будьте внимательны, иногда расписание корректируется.

Александра Шеромова