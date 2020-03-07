Фото: vk.com/rekon_fest
Фестиваль военных игрищ всех эпох «Рекон», который пройдёт в «Ленэкспо» 14 и 15 марта, предлагает понаблюдать за античными и средневековыми боями, отдохнуть на лекции про «блудливый век» или на встрече с Дмитрием Goblin Пучковым.
Территорию комплекса разделят на «ристалища», и до вечера воскресенья на Большом проспекте Васильевского острова, 103, реконструкторы будут биться на самых разных видах оружия. В ход пойдёт всё: от ножей и копий до сабель и специальных турнирных мечей с зауженным клинком, которые профессионалы называют «фехтшверт». Участники военно-исторического конвента занимаются темой не первый год, стараются максимально соответствовать выбранным образам и сложных терминов не боятся.
Отдохнуть от шума и разобраться не только в тактике ведения боёв, но и в мировой истории организаторы «Рекона» предлагают в воскресенье, 15 марта. Образовательная программа развернётся в деловом зале. К 14.30 всех ждут на встречу с автором книги «Блудливое Средневековье» Екатериной Мишаненковой. В аннотации она назвала ту эпоху временем «фанатиков, умиравших за веру Христову в крестовых походах, и лицемеров, именовавших бобров рыбой, чтобы их можно было есть в постные дни». О деталях быта, правил приличия и употребления «трехэтажного мата» автор расскажет лично и на вопросы ответит. В 17.00 в этот же зал придёт блогер и эксперт по всем вопросам Дмитрий Goblin Пучков. Он устроит «Разведопрос» — то есть беседу на историческую тему. Подробности пока не раскрываются. Помимо прочего, в программе значатся разговоры о русском флоте в Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях, лекция о бусах и бисере как валюте и ликбез о чайной церемонии в Японии. Война на это тоже повлияла.
Подробности и полное расписание фестиваля ищите в группе «ВКонтакте».
Ольга Минеева
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