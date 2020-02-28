

Фото: предоставлено организаторами

Николай Носков возвращается на сцену после долгой болезни

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Певец Николай Носков возобновляет концертную деятельность после вынужденного перерыва. 15 марта в БКЗ «Октябрьский» петербургские поклонники смогут лично поприветствовать своего кумира, который не только оправился после болезни, но и смог вернуться к работе.

Напомним, в марте 2017 года музыкант в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу — у Носкова образовался тромб в шейном отделе. Лишь осенью 2018 года певец смог возобновить работу над своим новым альбомом «Живой», а в конце 2019 — сначала через эфир на «Вечернем Урганте», а затем сольным концертом в Crocus City Hall – Николай Носков триумфально заявил о своем возвращении

Как сообщают организаторы, на концерте будут исполнены не только всем известные хиты Николая Носкова, но также и новые композиции.

«Я хочу, чтобы Николай Носков вернулся и выступил, и чтобы его поддержали близкие друзья. Он живой и по-прежнему великий артист», — сказал продюсер Виктор Дробыш, при поддержке которого певец вел работу над новым материалом.

Возвращение Носкова на сцену — это отличный повод еще раз послушать «Это здорово», «Снег», «На меньшее я не согласен». А если вы особо преданный фанат, то можно вспомнить что-нибудь и из «Парка Горького» – и заодно выиграть бесплатный билет.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»