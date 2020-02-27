

Фото: vk.com/sabaton_spb2020

Шведские милитаристы Sabaton при поддержке Avatar захватят «Юбилейный»

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Легендарная хэви-пауэр-метал группа Sabaton колесит по городам и весям со своим новым альбомом The Great War. Желающих посмотреть шоу именитых шведов в Петербурге оказалось настолько много, что организаторам концерта пришлось искать площадку побольше.

Так, вместо изначально запланированного А2 концерт перенесли в СК «Юбилейный». Причем нельзя сказать, это заслуга только Sabaton. Дело в том, что пауэр-металисты едут не одни, а с интересной командой поддержки. Специальным гостем на всех концертах тура The Great War станет группа Avatar. Если вы не знаете этого коллектива, то ничего удивительного. Это тоже металлисты, тоже шведы и тоже опытные — группа существует с 2001 года, но лишь относительно недавно начала набирать популярность в России и странах СНГ.

Таким образом, 14 марта в «Юбилейном» для поклонников метала состоится настоящий праздник — две разные, но профессиональные группы устроят шоу международного уровня.

От Sabaton ждут не только исполнения новых боевиков, но и проверенных временем хитов. Шведская метал-группа появилась в 1999 году, ее основной темой для песен являются войны и отдельные сражения. А Avatar будет просто интересно увидеть — музыканты на своих концертах используют грим, костюмы и берут залы артистизмом.

Алексей Нимандов