

Фото: sonypictures.ru

Вин Дизеля модернизируют до супергероя

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С 12 марта в кино начнут показывать «Бладшот» – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Продюсер студии Original Film Нил Мориц решил попробовать себя в популярной сфере супергеройского кино – но без всяких там гигантов, Mavell и DC.

Главную роль сыграл Вин Дизель – звезда «Форсажа» (тоже фильма студии Морица). Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата. Понятно, персонаж об этом догадывается и вступает в схватку со своими благодетелями.

Иван Чувиляев