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С 12 марта в кино начнут показывать «Бладшот» – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Продюсер студии Original Film Нил Мориц решил попробовать себя в популярной сфере супергеройского кино – но без всяких там гигантов, Mavell и DC.
Главную роль сыграл Вин Дизель – звезда «Форсажа» (тоже фильма студии Морица). Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата. Понятно, персонаж об этом догадывается и вступает в схватку со своими благодетелями.
Иван Чувиляев
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
«Мысли о романтике, печали и взаимоотношениях» — так написано в описании концерта RSAC в соцсетях. Пусть формулировка вас не смущает, потому что RSAC — это по-прежнему рок, а значит, 12 марта в клубе «Аврора» будут и танцы, и слэм, и прыжки в толпу.
13 и 14 марта в Театре на Литейном состоится премьера спектакля «Мандат» в постановке режиссера Дениса Азарова. По сюжету, Павел Гулячкин с домочадцами пытаются подстроиться под новый режим, живя в вечном страхе и угадывая, в какую сторону случится очередной вираж. Глава семейства грезит о прелестях номенклатурной жизни, однажды врет соседу Широнкину о своей партийности и предъявляет мандат – поддельный.
Рок-группа «Нервы» дожила до солидного юбилея — в этом году коллектив отмечает 10 лет творческой деятельности. Дату музыканты отметят с размахом: группу ждет большой тур по десяткам городов. Петербургский концерт состоится 13 марта в клубе А2.
В Театре ТРУ выходит премьера спектакля «Горемычные танцы». Команда называет его «текстоцентричным балетом». Узнать, что это такое, можно 14 и 15 марта в 19.00 и 21.00 на Площадке 51 (Большая Конюшенная, 9).
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