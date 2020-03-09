Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. В каких развлечениях откажут петербуржцам из-за запрета на массовые мероприятия

14 марта 2020, 01:13

Концерт Мирей Матье, ледовые шоу Елены Бережной и Алины Загитовой, рэп-фестиваль «Маятник Фуко» и спектакль Сергея Безрукова попадают в Петербурге под распоряжение губернатора Беглова «больше тысячи не собираться». Пока организаторы решают, что делать, зрители бьют тревогу по поводу купленных билетов.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие материалы

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта