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Вроде бы, что общего у военврача Алексея Водовозова и спеца по Средним векам Николая Буцких? Оказывается, обоим есть что сказать про пляску смерти и эпидемии чумы и гриппа и о том, как эти напасти отображались в творчестве, вплоть до икон. 14 марта в «Охта-8» — научный мини-фестиваль «Пандемия». Бесплатно.
Любили в старину такой сюжет изобразить: богачи, бедняки, священники и прочие идут хороводам, а ведет их Смерть. Пафос понятен: все бренно и все там будем. Аллегория называлась «Пляска смерти», название так вдохновляло, что и Гете такую балладу написал, и Стивен Кинг, делая обзор ужастиков, этим названием воспользовался. А сотрудник отдела рукописей РНБ, основатель Центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николай Буцких поведает, как в русской и европейской средневековой иконографии изображались всякие хвори, так что узрим много «страдающего Средневековья». От медицинского сообщества картину дополнит известный популяризатор, военврач, токсиколог Алексей Водовозов: начнет с чумы, выкосившей в XVI веке пол-Европы и завершит актуальным коронавирусом COVID-19.
Кстати, Водовозов по приглашению проекта «Зануда» еще и проведет стендапы в петербургских барах: сдобрит выходные черным медицинским юмором и расскажет, какие невидимые миру войны ведут внутри вас ваши собственные органы — это из новой готовящейся книги.
Итак, 14 марта — мини-фест «Пандемия» в «Охта-8» (Большеохтинский пр, д. 8), начало в 16.00, бесплатно, регистрация по ссылке.
14 марта в 20.00 — «Водовозов: 13 подвигов организма» в баре EinSteinBar (шоссе Революции, 3), вход по билетам.
15 марта в 17.00 — «Медицинский юмор с Водовозовым» в Sound-Cafe «LADЫ» (Глухая Зеленина, д. 2), вход по билетам.
Александра Шеромова
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