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Петербуржцам расскажут про тайны архивов и выдуманные биографии советских людей

Продолжаем учиться расследовать родословные детективы: в информационно-выставочном центре Дмитрия Лихачева узнаем, как история семьи могла стать настоящим врагом Советской власти, и как граждане выдумывали себе биографии: 14 и 28 марта.

Если ориентироваться только на «привычные» источники (воспоминания близких, документы ЗАГС, личные дела по месту работы/учебы), то «успех нас с вами не ждет», констатирует юрист Даниил Петров, зампредседателя общественного совета при архивном комитете Петербурга. Например, некоторые архивы спецслужб просто уничтожались, у других продлены сроки секретного хранения. И поэтому в какой-нибудь семье так и остается «тайной», почему родственника в 1930-е сняли со службы. Или почему выслали из Ленинграда, не заведя уголовного дела. А если и открыт архив, в нем содержится масса недостоверной информации, утверждает Петров: по указу «сверху» в период коллективизации и массового голода ЗАГСы записывали причиной смерти не дистрофию, а, скажем, инфаркт. Но и сами советские подданные придумывали себе биографии, чаще для самосохранения.

О том, как искать сведения о реальной жизни страны и конкретных людей, Даниил Петров подготовил полсотни радиопередач, а в «концентрированном виде» рассказываетв лекционном цикле «Тайны советских архивов и семейные загадки». Лекцию «Советская история как враг советской власти, или Проблемы советских родословных источников» слушаем 14 марта, а 28 марта — «Придуманные биографии советских подданных: история и повседневность, в помощь изучающим историю семьи». Встречаемся в информационно-выставочном центре Д. С. Лихачева (Галерная улица, 45), начало в 14.00, билеты в кассе.

Александра Шеромова