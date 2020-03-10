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Продолжаем учиться расследовать родословные детективы: в информационно-выставочном центре Дмитрия Лихачева узнаем, как история семьи могла стать настоящим врагом Советской власти, и как граждане выдумывали себе биографии: 14 и 28 марта.
Если ориентироваться только на «привычные» источники (воспоминания близких, документы ЗАГС, личные дела по месту работы/учебы), то «успех нас с вами не ждет», констатирует юрист Даниил Петров, зампредседателя общественного совета при архивном комитете Петербурга. Например, некоторые архивы спецслужб просто уничтожались, у других продлены сроки секретного хранения. И поэтому в какой-нибудь семье так и остается «тайной», почему родственника в 1930-е сняли со службы. Или почему выслали из Ленинграда, не заведя уголовного дела. А если и открыт архив, в нем содержится масса недостоверной информации, утверждает Петров: по указу «сверху» в период коллективизации и массового голода ЗАГСы записывали причиной смерти не дистрофию, а, скажем, инфаркт. Но и сами советские подданные придумывали себе биографии, чаще для самосохранения.
О том, как искать сведения о реальной жизни страны и конкретных людей, Даниил Петров подготовил полсотни радиопередач, а в «концентрированном виде» рассказываетв лекционном цикле «Тайны советских архивов и семейные загадки». Лекцию «Советская история как враг советской власти, или Проблемы советских родословных источников» слушаем 14 марта, а 28 марта — «Придуманные биографии советских подданных: история и повседневность, в помощь изучающим историю семьи». Встречаемся в информационно-выставочном центре Д. С. Лихачева (Галерная улица, 45), начало в 14.00, билеты в кассе.
Александра Шеромова
В Театре ТРУ выходит премьера спектакля «Горемычные танцы». Команда называет его «текстоцентричным балетом». Узнать, что это такое, можно 14 и 15 марта в 19.00 и 21.00 на Площадке 51 (Большая Конюшенная, 9).
Легендарная хэви-пауэр-метал группа Sabaton колесит по городам и весям со своим новым альбомом The Great War. Желающих посмотреть шоу именитых шведов в Петербурге оказалось настолько много, что вместо изначально запланированного А2 концерт перенесли в СК «Юбилейный».
Певец Николай Носков возобновляет концертную деятельность после вынужденного перерыва. 15 марта в БКЗ «Октябрьский» петербургские поклонники смогут лично поприветствовать своего кумира, который не только оправился после болезни, но и смог вернуться к работе.
В прошлом сезоне актер Роман Кочержевский дебютировал на родной сцене в качестве режиссера инсценировкой «Мертвых душ». В этот раз Кочержевский берется за хрестоматийную советскую классику – лучшую пьесу драматурга Александра Вампилова «Утиная охота» (1967) и одно из главных достижений позднесоветской драматургии.
Егор Крид, вырвавшись из цепких лап Тимати и всех его бесконечных структур, будто бы зажил новой жизнью. 31 марта Егор Крид намерен взять Ледовый дворец. Подробностями организаторы не балуют, но тем интереснее увидеть шоу лично.
13 и 14 марта в Театре на Литейном состоится премьера спектакля «Мандат» в постановке режиссера Дениса Азарова. По сюжету, Павел Гулячкин с домочадцами пытаются подстроиться под новый режим, живя в вечном страхе и угадывая, в какую сторону случится очередной вираж. Глава семейства грезит о прелестях номенклатурной жизни, однажды врет соседу Широнкину о своей партийности и предъявляет мандат – поддельный.