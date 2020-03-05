

Фото: instagram.com / liza_tuktik







Куда пойти 6-9 марта: Туктамышева, фемрейв, женские комиксы, спектакль Богомолова, выставка Лениных

В эти выходные можно бесплатно сходить в Эрмитаж — а можно познакомиться с древним индийским театром, освоить азы итальянского языка, увидеть «Горячий лед» и цветущие тюльпаны.

Гендерно

8 марта — повод поговорить о женском участии в политике, искусстве и общественной жизни. В этом помогут выставки, лекции и тематические концерты. Например, Музей истории денег, что в Петропавловской крепости, проводит программу «Императрицы, богини, работницы: женщины на российских деньгах». Публике покажут монеты и банкноты XV – XX веков, в том числе самые неожиданные. Например, проекты бумажных денег с портретами крестьянок, которые должны выйти в обращение в 1860-х годах, но корабль с клише попал в бурю. Из других любопытных сюжетов — аллегорические изображения самой России, в том числе на деньгах белых властей времен Гражданской войны. Начало программы в 17.00, предварительная запись не требуется.





Фото: с официального сайта Музея истории денег Фото: с официального сайта Музея истории денег

Сразу несколько событий посвящено женщинам в истории живописи. Так, 7 марта в 17.00 в библиотеке «Екатерингофская» начнется лекция «Художницы Ренессанса и Просвещения. Путь к творчеству» из цикла «Женщины в искусстве. Почему мы знаем так мало художниц?» Вход свободный.

В это же время в библиотеке Гоголя откроется выставка «Невидимое искусство» Нади Дёмкиной. Автор в виде рисованных историй представит биографии женщин-художниц: Анны Остроумовой-Лебедевой из Петербурга, Елены Поленовой из Москвы, Маревны из Парижа. Экспозицию дополнит инфографика об истории женского художественного образования в России XIX-XX веков и репродукции. Вход свободный.





Фото: из официальной группы библиотеки Гоголя / vk.com Фото: из официальной группы библиотеки Гоголя / vk.com

Часом ранее в Библиотеке комиксов начнется разговор на тему «Международный женский комикс». Речь пойдет о женских персонажах в комиксах, графической литературе, созданной женщинами и о «женском» вкладе в современную гик-культуру. Вход свободный.

Искусство может стать поводом для изучения иностранных языков: в частности, 6 марта в 18.30 в библиотеке Гоголя начнется мастер-класс по изучению итальянского «Женщины в искусстве Италии». Участников научат лексике на темы «искусство» и «культура», расскажут интересные факты о жизни и творчестве художниц с Апеннинского полуострова и познакомят с некоторыми работами. Вход свободный.





Фото: фрагмент афиши / timepad.ru Фото: фрагмент афиши / timepad.ru

Тематические выступления пройдут в театре «Мюзик-Холл». 8 марта в 19.00 начнется концерт «О чем поют мужчины» — в сопровождении оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело выступят солисты театра Тигрий Бажакин и Савелий Андреев, а также солисты хора Вячеслав Дусенко и Сергей Чепурко. В программе — арии из опер и оперетт, а также канцоны. А 9 марта в 19.00 — «БеспринцЫпные чтения», в этот раз — с подзаголовком «God Save the Queens». Рассказы Александра Цыпкина прочтут актрисы Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте и Анна Михалкова.

В клубе Mod 8 марта в 19.00 пройдет благотворительный концерт «Не виновата», все собранные средства с которого пойдут в кризисный центр для женщин «Инго». Выступают Увула, Лоно, Materic и Jesus Sister.

А 7 марта в 22.00 в клубе «Мотив Crew» запланирован «Фемрейв»: за пультом всю ночь — только девушки-ди-джеи, а сама вечеринка проводится в поддержку женщин с особенными потребностями здоровья (правда, клуб для них не оборудован, но желающим его посетить обещают помочь).

Развлечься с друзьями

Если феминизм — не ваше, а потанцевать хочется, на этих выходных в «Юбилейном» — «Пиратская станция» с программой Back to the Jungle. Тема — джунгли, хищники, шаманы, племена. Начало крупнейшего драм-н-бейс фестиваля — 7 марта в 23.00.

Вечером 6 марта можно поднять себе настроение группой Markscheider Kunst — петербургские ямайцы выступают в 19.00 в клубе Mod.

В это же время в арт-кафе «Африка» «Весенние песни» поют создатель музея «Реалии русского рока», лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан и его друзья — вход за donation.

В 20.00 в клубе «А2» выступает Максим Леонидов.

Необычный концерт пройдет 7 марта в «Ионотеке»: в 20.00 там зазвучит лиричный эмбиент от московско-рязанского коллектива Majdanek Waltz, который приезжает с новой программой и в новом составе, а также эмбиент-поп от петербургской группы «Кроль». Подробности на странице.

Большой выбор 8 марта. Группа «Ногу свело!» в клубе «А2» представит новый альбом «Хочу бодаться!», заглавный трек которого «Фонтанка» презентовала в феврале. А «Тролль Гнёт Ель» исполнит тридцать песен по заявкам с участием десяти «секретных гостей» в клубе Opera.

«Animal ДжаZ» свой концерт по заявкам исполняют в «Космонавте» — сами заявки принимают в группе коллектива «ВКонтакте». А в клубе «Аврора» зазвучит прогрессивный метал от американцев Sons Of Apollo. Запланирована почти трехчасовая программа в рамках презентации нового альбома MMXX.

Начало большинства концертов этого вечера — в 20.00.

Чуточку раньше, в 19.00, стартуют выступления на больших площадках: 8 марта в 19.00 в «Юбилейном» читает рэп Тима Белорусских, а на «Тинькофф Арене» — поёт Полина Гагарина.

Ну тех, кто рискнет развлекаться накануне новой рабочей недели, — концерт на той же «Тинькофф арене» Григория Лепса: 9 марта в 19.00.

Провести время вдвоем

В Петербурге выступает Московский театр Олега Табакова — коллектив привез «Чайку» Константина Богомолова, которую вы еще успеете посмотреть 6 марта на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Если, конечно, есть деньги — билеты недешевы и их мало. На сцене — Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Роза Хайрулина, Сергей Чонишвили и многие другие. «Мы попытались поговорить не об общественном, а об отношениях между людьми — но на другом уровне понимания жизни и театра, — поделился Богомолов. — Не об эпохе, не о конкретном времени и далеких людях, а о нас самих, о тех вещах, которые мы все переживаем. О предательстве, о невозможности отпустить. О желании вырваться за пределы чего-то».





Фото: предоставлено театром Фото: предоставлено театром

Наш собственный «Буфф» к юбилею композитора Сергея Плешака выпускает спектакль «С любимыми не расставайтесь» с его музыкой по мотивам пьесы Александра Володина. Автором либретто и режиссером был Исаак Штокбант, ушедший из жизни в январе.

А в театре «ЦЕХЪ» 6 марта идет премьерный показ спектакля «Игроки» по комедии Гоголя. Режиссер — Виктор Бугаков.

Сразу два проекта из серии «нельзя пропускать» в музее Анны Ахматовой. Это выставка живописи и графики Бориса Мессерера «Магия ритма» — она идет до 15 марта и показывает творчество автора с 1960-х до наших дней: вы увидите монументальные абстрактные полотна, натюрморты и интерьерные сцены с фигурами балерин. И фотовыставка Сергея Злотникова «Герои» — ее показывают в галерее «Сарай» до 28 марта. Снимки выстроены попарно, чтобы показать контрасты и ассоциации: например, как классическая римская статуя перерождается в образе современного городского жителя. Произведения были отпечатаны в трудоемких техниках платинотипии и медной фотогравюры; 6 марта в 17.00 пройдет встреча с автором.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Еще одна фотовыставка, уже посвященная путешествиям и пейзажам, — в библиотеке им. К.А. Тимирязева. До 31 марта там открыто окно на Камчатку, во все ее четыре времени года. Далекий и прекрасный горный край вы увидите глазами автора снимков Николая Чебанова. Вход свободный.

Интересный проект под названием «Неоинфантилизм» будет разбит на выходных сразу между тремя площадками. «Неоинфантилизм» — термин художника Петра Белого, обозначающий характерную для современной творческой молодежи аполитичность и сконцентрированность на себе. Вечером 6 марта в Namegallery покажут проект Насти Скворцовой (в 18.00), в галерее «Люда» выставляются сам Петр Белый и Вероника Никифорова (в 19.00), а в ДК «Громов» — Александр Дашевский (в 20.00). Сроки закрытия у каждой выставки свои. Подробности и полный список авторов — в группе.





Фото: с официального сайта ДК «Громов» Фото: с официального сайта ДК «Громов»

Другой проект, посвященный Владимиру Ленину, — идет только в ДК «Громов» — и называется «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». На выставке собраны различные образы вождя, созданные с 1920-х до наших дней. Среди авторов — Давид Боровский, Марк Клионский, Владимир Козин, Павел Пепперштейн, Александр Самохвалов, Константин Симун, Лев Сморгон, Владимир Шинкарев и другие. Посмотреть можно до 1 мая. Вход свободный, но по воскресеньям выставка не работает.

Добавить немного романтики в свой вечер поможет поэтесса, писательница и актриса Катя Сергеева — вечер ее поэзии с музыкой в исполнении Константина Хазановича пройдет в «Артмузе». Начало программы Synergy Art of Spring — 8 марта в 18.30. Вход свободный.





Фото: скриншот из официальной группы «Артмузы» / vk.com Фото: скриншот из официальной группы «Артмузы» / vk.com

Узнать новое

Сразу несколько выставок стоит отнести к образовательным. Например, до 10 апреля в историческом парке «Россия — моя история» открыт проект «Антарктида: два века исследований». Большая часть экспозиции посвящена работе советских и российских исследовательских станций — на подлинных предметах из коллекции Музея Арктики и Антарктике посетителям расскажут о быте полярников. Интерактивные экспонаты помогут проследить этапы картографирования Антарктиды, ключевые маршруты антарктических экспедиций, процесс бурения ледника. Вход свободный.





Фото: с официального сайта исторического парка «Россия — моя история» Фото: с официального сайта исторического парка «Россия — моя история»

До 15 марта государственный литературный музей «ХХ век» проводит выставку к 100-летию со дня рождения писателя Фёдора Абрамова в музее-квартире Зощенко. Показывают фотографии, видеопленки, рукописи, книги, журналы (в том числе номера «Нового мира» с первыми публикациями романов «Пути-перепутья» и «Дом», с авторскими правками) и личные вещи писателя.

В музее Суворова до 12 апреля выставкой «На той войне незнаменитой…» рассказывают о советско-финской войне к восьмидесятилетию ее окончания. Произведения живописи и графики, фотографии, письма и находки поисковиков представит творческая группа «Моя война».





Фото: скриншот с сайта «Культура.рф» Фото: скриншот с сайта «Культура.рф»

Желающим экзотики можно порекомендовать лекцию «Инсценировка легенд. Древний театр Катхакали» в библиотеке Бронницкая. Катхакали — это танцевально-драматическое искусство родом из индийского штата Керала, представления основаны на сюжетах из «Махабхараты» и «Рамаяны». Руководитель студии индийского танца «Чакри» Ольга Гавва 6 марта в 17.30 расскажет, что означают маски и грим, а также язык жестов. Вход свободный.

А в творческом центре «Музыка 21», что на Биржевой, пройдет презентация книги поэта, сооснователя «Аквариума» Анатолия «Джорджа» Гуницкого «Ленинградский рок-клуб. Фрагменты хроники прошлых лет» — публику ждут 7 марта в 18.00.

У экрана

Хотя нашумевший южнокорейский фильм «Паразиты» Пон Джун-хо понравился не каждому (даром, что получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и «Оскар»), — есть возможность изменить свое мнение и посмотреть его в необычной, авторской черно-белой версии. В таком виде картину с 8 марта будут показывать, например, в «Авроре» и Angleterre Cinema Lounge. Сам режиссер признался, что «всегда восхищался красотой черно-белых лент Ренуара, Феллини, Куросавы, необыкновенной операторской работой Грегга Толанда» — и черно-белый вариант ему кажется «более реалистичным и заостренным».





Фото: скриншот трейлера / YouTube Фото: скриншот трейлера / YouTube

Среди фильмов, что выходят в широкий прокат, — фильм ужасов Ли Уоннела «Человек-невидимка», сборник короткометражек «Очень женские истории» с Анной Михалковой, Викторией Исаковой и другими, документальный фильм Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным», триллер Джеффа Уодлоу «Остров фантазий» и мультфильм Дэна Скэнлона «Вперед».

С детьми

О Ботаническом саде и о том, что там многое цветет, начиная с сирени и тюльпанов, «Фонтанка» рассказывала в прошлый уик-энд. В этот раз добавляем, что до 9 марта там проходит фестиваль «Мечты о весне». Билеты продаются только фестивальные (600 рублей для взрослого, по 350 детские, до четырех лет — бесплатно). В них включена прогулка по субтропическому оранжерейному маршруту, выставки тюльпанов и ботанической живописи, постоянная экспозиция Ботанического музея и мастер-классы (в порядке живой очереди).

Еще одна площадка с цветами — общество «Знание»: до 8 марта с 11.00 до 19.00 там можно увидеть бесплатную выставку цветущих фиалок. Помимо мастер-классов, есть развлечения для детей: например, предлагается нарисовать фиалку — авторов рисунков награждают листиками сенполий, которые мамы потом смогут посадить у себя дома.

В выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости «дают» II международную триеннале мини-текстиля «Остров Сокровищ. Город». Свои произведения небольшого формата представят 165 художников из 19 стран мира. Это ручное ткачество, вязание, вышивка, плетение, валяние, батик, аппликация и другие техники. Выставка открыта до 5 апреля.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Еще одно событие на Петроградской — 9 марта в 16.00 во дворце спорта «Юбилейный» начнется программа чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед». Помимо нее, будут кататься чемпионка Европы-2019 в одиночном катании Софья Самодурова, призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда, чемпионы Европы: Дмитрий Алиев и дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Музей городского электрического транспорта объявил детские программы на март (с 8 по 29-е). Так, 8 марта в 16.30 для ребят с 8 до 12 лет проведут мастер-класс по анимации «Моя мама — водитель трамвая!» Участие по предварительной записи.

Ну и для самых внимательных и любознательных: гранд-макет «Россия» пополнился копией первой в российской Арктике ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». Стоит зайти и посмотреть: над макетом платформы «Газпром нефти» специалисты работали с сентября 2019 года, причем увидеть его можно и «в разрезе», чтобы понаблюдать, чем занимаются нефтяники (спойлер: не только работают, но и играют в теннис и плавают в бассейне). А еще там есть моржи.





Фото: предоставлено ООО «Газпром Нефть Шельф» Фото: предоставлено ООО «Газпром Нефть Шельф»

Любителям академизма

Впереди планеты всей — Эрмитаж: у него не только бесплатный вход 8 марта, но и новые выставки. Например, музей подготовил постоянную экспозицию русской иконописи в основном комплексе. Она составлена из свыше чем 80 икон XIV – начала XVIII века. А в Меншиковском дворце показывает до 17 мая картину Маринуса ван Роймерсвале (Нидерланды, около 1490 – около 1567) «Сборщики податей» — к завершению реставрации. Полотно приобрела еще Екатерина II в составе коллекции сэра Роберта Уолпола.

В «Росфото» 6 марта в 18.00 откроется и до 19 апреля проработает выставка австрийского фотографа Лоиса Ламмерхубера «Мир Венской оперы». Сто сцен из закулисной жизни автор снял при содействии Доминика Мейера, директора Венской государственной оперы с 2010 по 2020 год, с которым они ежегодно выпускали фотокниги о жизни театра.

Концерт барочной музыки на аутентичных инструментах «Струны, клавиши, тростник» пройдет 6 марта с 18.30 в Открытой гостиной библиотеки имени Лермонтова. В программе — трио-сонаты и дуэты Кристофа Шафратта, Георга Фридриха Генделя, Георга Филиппа Телемана и Жака Ребеля. Исполнители — ансамбль Voix du Nord в составе: Екатерина Бязрова (клавесин), Константин Яковлев (фагот, гобой) и Юлия Гайколова (скрипка). Вход свободный.

А концертный зал Мариинского театра тем же вечером, 6 марта, приглашает на выступление своего «Страдивари-ансамбля». В программе: Элгар, Дворжак и Пьяццолла. Начало в 19.00, будет онлайн-трансляция.

И это, кстати, не единственное событие в Мариинском: до 9 марта там идет IV международный фестиваль «Виртуозы флейты»: открытые мастер-классы, выступления иностранных ансамблей и участников конкурса Чайковского и детские программы. Кстати, 8 марта в 20.00 вы сможете оценить, на что в принципе способен этот инструмент: к 225-летию Парижской консерватории прозвучат виртуозные произведения французских композиторов, написанные специально для конкурсов.

В Доме Радио — вновь дебют, на сей раз нового музыкального коллектива musicAeterna contemporana. Ансамбль будет специализироваться на современной академической музыке, и первый концерт в рамках этого проекта пройдет 7 марта: скрипач Владислав Песин и пианист Николай Мажара исполнят сочинения композиторов ХХ века — Джона Кейджа, Чарльза Айвза и Джорджа Крама (вход по регистрации). Следующий концерт цикла пройдет 11 марта, на нем прозвучат произведения Альфреда Шнитке, Павла Карманова и Валентина Сильвестрова. Начало концертов в 21.00.

Театр музыкальной комедии к 150-летию со дня рождения Франца Легара проводит ряд концертов артистов оперетты «Легар-гала» — побывать на них можно с 7 по 9 марта. В программе — арии, куплеты, дуэты и танцы из оперетт. Полная программа выложена на сайте театра.

А малый зал Филармонии предлагает подарить себе нежный вечер 8 марта — в 19.00 с его сцены зазвучит музыка Исаака Шварца в программе «Еще раз про любовь». Любимые мелодии советских кинофильмов исполнят камерный оркестр народных инструментов Санкт-Петербургского государственного института культуры и солисты: Анастасия Михалевская (меццо-сопрано), Сергей Зыков (баритон), Олег Вайнштейн (фортепиано) и Анна Усатова (гитара).

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»