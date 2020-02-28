Фото: onward.disney.ru/
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев. Теперь они обитают в мире, населенном гномами, драконами и единорогами — а в путь идут на поиски умершего отца, которого хотят вернуть всего на один день, с помощью забытого колдовства.
Работала над фильмом та же команда, что и над «Университетом монстров»: продюсер Кори Рэй и режиссер Дэн Сканлон. Роли озвучили дежурный теперь, видимо, пылкий юноша Том Холланд (он же Человек-Паук) и Крис Прэтт.
Фильм еще не вышел на экраны, но уже вызвал скандал: одна из героинь упоминает, что у нее есть жена и дочь. В русской версии слово «жена», как выяснилось, заменили на «партнер» (мальчик или девочка — не поймешь), а депутат Милонов уже требует мультик запретить за гей-пропаганду. С такими темпами за кино придется ездить в Финляндию, как за сыром.
Иван Чувиляев
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.
Несмотря на почтенный творческий возраст, Максим Леонидов регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Возможность вживую услышать и новые, и старые песни у петербуржцев будет 6 марта.
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