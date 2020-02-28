

Фото: onward.disney.ru/

Студия Pixar отправится в мир гномов, драконов и единорогов

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С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев. Теперь они обитают в мире, населенном гномами, драконами и единорогами — а в путь идут на поиски умершего отца, которого хотят вернуть всего на один день, с помощью забытого колдовства.

Работала над фильмом та же команда, что и над «Университетом монстров»: продюсер Кори Рэй и режиссер Дэн Сканлон. Роли озвучили дежурный теперь, видимо, пылкий юноша Том Холланд (он же Человек-Паук) и Крис Прэтт.

Фильм еще не вышел на экраны, но уже вызвал скандал: одна из героинь упоминает, что у нее есть жена и дочь. В русской версии слово «жена», как выяснилось, заменили на «партнер» (мальчик или девочка — не поймешь), а депутат Милонов уже требует мультик запретить за гей-пропаганду. С такими темпами за кино придется ездить в Финляндию, как за сыром.

Иван Чувиляев