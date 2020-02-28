

Фото: vk.com/timaspb2020

Тима Белорусских презентует в Петербурге новый альбом

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Юный белорусский певец и автор хита «Мокрые кроссы» Тима Белорусских 8 марта попробует повторить свой стадионный успех — собрать петербургский СК «Юбилейный». В арсенале Тимы новый альбом и главные хиты.

Первый концерт на этой площадке музыкант дал в октябре 2019 года под лозунгом «Первый стадионный». Тогда были проданы все билеты. В 2020 году Белорусских отправляется уже в первый стадионный тур из 35-ти городов, три из которых — в Германии. В Петербурге будет дан старт трипу.

Второй студийный альбом Белорусских «Моя кассета — твой первый диск, сторона В» вышел 31 января 2020 года. Если переставить слова местами, получится название первого LP музыканта, релиз которого состоялся ровно за год до этого. На сегодняшний день он собрал более 27 млн прослушиваний в «ВКонтакте».

Сам Тима называет новый альбом «второй частью своей истории». И хотя его треки по-прежнему пульсируют юношеской энергией, они стали взрослее и осознанней.

«Теперь можно выговориться, потому что мы с людьми установили более тесную связь. В этом альбоме больше рассказов, больше историй, больше глубоких моментов», – говорит Белорусских в одном из интервью.

В 2019 году Тима Белорусских стал одним из самых популярных исполнителей в России. По версии «ВКонтакте» он стал артистом года, его песни в уходящем году послушали более миллиарда раз. Причем это не единственная победа певца — он же взял также и титул «Альбом 2019»: его первый релиз слушали чаще всего. В топ-10 на «Яндекс. Музыке» вошли сразу три его композиции: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Отметился Белорусских и на YouTube, на этой площадке один из его клипов собрал более 80 млн просмотров.

Дарья Смирнова