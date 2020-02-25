

Фото: Фонтанка.ру

Туктамышева с Алиевым покажут, насколько «горячим» может быть лёд

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9 марта в СК «Юбилейный» чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представит свое шоу на льду «Горячий лед». Помимо самой Туктамышевой в нем примут участие такие звезды, как чемпионка Европы-2019 в одиночном катании Софья Самодурова и призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда.

Но главным сюрпризом для зрителей станет появление действующих чемпионов Европы — Дмитрия Алиева в одиночном катании и дуэта Александра Бойков/Дмитрий Козловский. Уже на следующий день они улетят в Канаду для участия на чемпионате мира, где все трое будут бороться за высшие награды. Другого такого шанса не будет.

Елизавета Туктамышева — одна из самых ярких российских фигуристок. Ее показательные выступления уже второй год никого не оставляют равнодушными. В 2018 фигуристка шокировала коллег и болельщиков откровенным номером под песню Toxic Бритни Спирс, в 2019 она представила танец с саксофоном под Destination Calabria, а на недавнем теннисном турнире в Петербурге выступала на залитом льдом рояле.

Начало в 16:00.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»