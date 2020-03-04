Эрмитаж объявил в честь 8 марта бесплатный вход для всех

Государственный Эрмитаж объявил о подарке к Международному женскому дню — музей сделал бесплатным посещение для всех категорий граждан 8 марта. Как уточнили в администрации, по бесплатному билету можно будет посетить все экспозиционные комплексы (но реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» — только по предварительной записи и с оплатой экскурсионного обслуживания).

Платными будут посещение Галереи драгоценностей — Бриллиантовой и Золотой кладовых, также с деньгами расстаться придётся придется желающим пройти по экспозициям в сопровождении экскурсоводов.





Фото: © Алексей Фёдоров, Wikimedia Commons Фото: © Алексей Фёдоров, Wikimedia Commons

Эрмитаж не впервые приглашает провести 8 марта в музее бесплатно — в 2019 году Михаил Пиотровский уже пояснял, почему сделал вход свободным не только для женщин.

Ранее о свободном входе на 7 – 9 марта объявили в «Царском Селе» — но акция распространится только женщин и лишь на две музейные экспозиции.

«Фонтанка.ру»