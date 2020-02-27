

Фото: предоставлено театром

Театр ЦЕХЪ научит зрителей играть в азартные игры

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Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Спектакль имеет подзаголовок – «Дела давно минувших дней». В чем, конечно же, легко усомниться по прочтении — в России минувших дней не бывает. Тем более, давно. Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.

ПО сюжету, опытного картежника Ихарева судьба заносит в провинциальный трактир. На его же беду: узнав о гастролере, компания изобретательных мошенников, ведомая своим предводителем с дивной фамилией Утешительный, втягивает его в хитроумную многоходовую аферу по отъему «противузаконно» заработанных 80 тысяч рублей. Из победителя Ихарев становится жертвой. А перед публикой развернется театр в театре – про искусство игры, которой следует посвятить себя целиком, про азарт и про то, что всегда может найтись тот, чьи умения окажутся значительнее твоих.

Начало в 19.30.

Наталия Эфендиева