Фото: предоставлено театром
Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Спектакль имеет подзаголовок – «Дела давно минувших дней». В чем, конечно же, легко усомниться по прочтении — в России минувших дней не бывает. Тем более, давно. Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.
ПО сюжету, опытного картежника Ихарева судьба заносит в провинциальный трактир. На его же беду: узнав о гастролере, компания изобретательных мошенников, ведомая своим предводителем с дивной фамилией Утешительный, втягивает его в хитроумную многоходовую аферу по отъему «противузаконно» заработанных 80 тысяч рублей. Из победителя Ихарев становится жертвой. А перед публикой развернется театр в театре – про искусство игры, которой следует посвятить себя целиком, про азарт и про то, что всегда может найтись тот, чьи умения окажутся значительнее твоих.
Начало в 19.30.
Наталия Эфендиева
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев.
Несмотря на почтенный творческий возраст, Максим Леонидов регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Возможность вживую услышать и новые, и старые песни у петербуржцев будет 6 марта.
«Люби свою жену, как себя, а уважай больше себя», — такой рецепт ладной семейной жизни сформулировали еврейские мудрецы эпохи Талмуда. 8 марта узнаем, почему говорить о феминизме в стенах Синагоги (вне зависимости от вероисповедания) как-то особенно уместно.
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