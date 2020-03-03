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Ученые расскажут о гонке за Южный полюс

Обычно так называют экспедиции Скотта и Амундсена в 1911-1912 годах, спустя 90 лет после того как Антарктида была открыта нашими Беллинсгаузеном и Лазаревым. Но, фигурально выражаясь, гонка продолжается и сейчас. С 4 марта по 10 апреля в историческом парке «Россия — моя история» — бесплатная выставка-лекторий «Антарктида: два века исследования».

Открытие Антарктиды не было сюрпризом в смысле «плыли себе — да вдруг обнаружили». Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева должна была доказать существование шестого континента. Причем как можно скорее: император издал указ о снаряжении экспедиции 15 марта 1819 года, а отчалили из Кронштадта уже 4 июля. Интересно, что наука в экспедиции была представлена одним-единственным человеком, астрономом Иваном Симоновым, но с частью научных задач вполне справлялись военные.

Уже на самом материке самой душераздирающей гонкой была, безусловно, у конкурентов Амундсена и Скотта: оба достигли цели, но команда Амундсена вернулась в полном составе, а группа Скотта, возвращаясь, погибла. Освоение Антарктиды советскими полярниками — грандиозная эпопея, ей посвящена большая часть выставки. Но на лекциях узнаем и о сегодняшней работе полярных научных станций, и о природе Антарктики (которую иначе как хрупкой, при всей суровости, не называют), и об экспедициях.

Выставка в историческом парке «Россия — моя история» (Бассейная улица, 32, строение 1) работает с 4 марта по 10 апреля, с 10.00 до 19.00, кроме понедельника. Расписание лекций тут.

Вход свободный.

Александра Шеромова