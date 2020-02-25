

Фото: vk.com/hippoband

Максим Леонидов приглашает на «аттракцион невиданной щедрости»

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Максим Леонидов, один из основателей и участников легендарного бит-квартета «Секрет», уже чуть более 30 лет успешно ведет сольную карьеру. Вот лишь несколько его хитов, которые вы точно знаете наизусть — «То ли девочка, а то ли видение», «Только просто не дай ему уйти», «Моя любовь на пятом этаже, почти где луна».

Несмотря на почтенный творческий возраст, Леонидов регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Так, последний полноформатный альбом вышел относительно недавно – в 2017 году, а минувший, 2019, был ознаменован синглом «Осень патриарха».

Услышать как новинки, так и знакомые песни можно будет уже 6 марта в клубе А2. В качестве анонса сам музыкант записал видеообращение к поклонникам, в котором пообещал не только «неожиданный, душевный, зажигательный сет-лист», но и «аттракцион невиданной щедрости». В чем именно заключается аттракцион, Леонидов не уточнил, но интригу создал. «Думаю, бесплатные подарки еще никого не оставляли равнодушным!», — заключил артист.

Так что можно не только песни послушать, но и проверить музыкантов на щедрость. Начало в 20.00.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»