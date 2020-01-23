

Фото: из группы «Из жизни насекомых | Яани Кирик» / vk.com







Куда пойти 24-26 января: «Зима» Гришковца, «Эхо экспрессионизма» в Русском музее, лекция о тайных сообществах

В этот уик-энд не пропустите лекцию о шалостях арт-дизайна в СССР, концерт японских металлистов, лекцию о влиянии гормонов на поведение, прямую трансляцию балета из Большого театра и «скифский» концерт с «ожившими» экспонатами Эрмитажа.

Актуально

На днях о симпатиях нового министра культуры Ольги Любимовой к творчеству Евгения Гришковца узнала из ее ЖЖ вся страна. В этом свете недальновидно будет пропускать премьеру спектакля по пьесе Гришковца — «Зима». Премьера пройдет 25 и 26 января на камерной сцене Театра на Васильевском, начало в 19.00. Это работа режиссера Олега Сологубова и художника Петра Шерешевского, а герои пьесы — солдаты, замерзающие в зимнем лесу, и Снегурочка.





Фото: фрагмент афиши / vk.com/teatrnavo Фото: фрагмент афиши / vk.com/teatrnavo

Еще одна премьера — музыкальная. Спектакль «Из жизни насекомых» покажут на сцене концертного зала Яани Кирик 24 января. 14 стихотворений поэта из круга ОБЭРИУтов Николая Олейникова, легли в основу цикла, написанного композитором Валерием Вороновым для голоса Светланы Бень (солистки «Серебряной Свадьбы»), терменвокса, скрипки и рояля.

В Высшей школе экономики — очередные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». Интеллектуальные беседы о насущном пройдут 25 января с 15.00. Первыми сам ведущий проекта Николай Солодников и критик Александр Архангельский поговорят о «Несогласном Теодоре» (так называлась книга о социологе и историке Теодоре Шанине), вторыми фотограф Алексей Мелия и социолог Светлана Бардина — о душевных болезнях и мире будущего, а последними — архитектурный критик Мария Элькина и архитектор Сергей Чобан — о том, как понимать архитектуру.





Фото: с официального сайта проекта / open-lib.ru Фото: с официального сайта проекта / open-lib.ru

А в Мраморном дворце открылась выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины ХХ века». В экспозицию вошли произведения художников и скульпторов Георгия Траугота, Татьяны Глебовой, Константина Симуна, Пелагеи Шуриги, Александра Арефьева, Рихарда Васми, Владимира Шагина, Завена Аршакуни, Михаила Шемякина, Геннадия Устюгова, Боба Кошелохова, Тимура Новикова, Олега Котельникова и других. Всего до 9 марта доступно к знакомству около 200 предметов из собраний петербургских музеев и частных коллекций.





Фото: с официального сайта Русского музея Фото: с официального сайта Русского музея

Развлечься с друзьями

Время летит быстро — вот и Markscheider Kunst вновь отмечают День рождения Ефра. Концерт группы пройдет 24 января в 20.00 в клубе «Аврора».

В последующие дни в клубе тоже будет интересно: 25 января с Большим зимним концертом выступает «АукцЫон», а 26 января — японские мастера авангардного метала DIR EN GREY. Начало концертов — в 20.00.

В клубе «Морзе» пошумят пионеры русского хип-хопа группа «Каста», концерт пройдет 24 января.

В тот же день в «Ящике» — Ольга Арефьева. А на следующий день афишу клуба продолжит «Зимавсегда».

И, для разнообрзазия, в клубе ZAL – звучит музыка соул, R&B и африканский грув — в исполнении Джейкоба Бэнкса. Певец родился из Нигерии, проживает в Бирмингеме и сотрудничает с ведущими артистами, а также создателями телесериалов. Начало его концерта — в 20.00 26 января.

Провести время вдвоем

А на Новой сцене Александринского театра ждут «Современный концерт». Так называется первый проект независимой театральной компании «Июльансамбль» (руководитель — Виктор Рыжаков), выросшей из курса в Школе-студии МХАТ. Их выступление пройдет 24 января в 19.00, с помощью музыки актеры рассказывают историю XX века как времени мировых войн.

А на сцене театра «ЦЕХЪ» — Театр ненормативной пластики со спектаклем «За белым кроликом». Показы постановки режиссера Романа Кагановича по пьесе Марии Огневой пройдут 24 и 25 января, сюжет — о том, как близкие двух погибших девушек учатся жить после этой потери. Причем сюжет развивается в трех мирах одновременно, включая гипотетический.





Фото: скриншот из группы za_belim_krolikom / vk.com Фото: скриншот из группы za_belim_krolikom / vk.com

Добавить немного романтики дальних странствий поможет Библиотека «Лиговская». До 7 февраля там идет выставка фотографий Марии Назаровой «Вдоль по Шелковому…» Древние города Узбекистана — Хива, Бухара и Самарканд — будут показаны такими, какими они дошли до нас сегодня.

Узнать новое

Весь январь Петербург живет в преддверии памятной даты — Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К этому событию приурочена и лекция в библиотеке «На Стремянной». О «Хлебе блокадного города» расскажет Зинаида Соловьева, заведующая научно-экспозиционным отделом Музея Хлеба. Встреча пройдет 24 января в 18.30. Подробности о мероприятиях, приуроченных к исторической дате, читайте в отдельном гиде «Фонтанки».





Фото: скриншот из официальной группы библиотеки / stremyannaya/vk.com Фото: скриншот из официальной группы библиотеки / stremyannaya/vk.com

Другая библиотека — Детская библиотека №4 Красногвардейского района — проводит занятие для родителей «Мама, я боюсь». Специалист Центра социальной помощи семьи и детям Майя Ивановская расскажет, как родителям помочь детям побороть свои страхи, которые, в отличие от страхов взрослых людей, имеют другую природу: базируются не на опыте, а на тревожности ближайшего окружения, агрессии и недостатке внимания. Встреча проходит 25 января в 11.00, вход свободный.

25 января в 15.00 в креативном пространстве «Мойка-8» Санкт-Петербургского Союза дизайнеров пройдет лекция кандидата искусствоведения и автора книги о дизайне мебели в СССР Александра Семенова «Научиться шалить! Арт-дизайн в СССР». Вход свободный по регистрации, обещают рассказать о полудиссиденских и других нереализованных проектах.





Фото: скриншот из официальной группы moyka8/vk.com Фото: скриншот из официальной группы moyka8/vk.com

А в 16.00 в библиотеке «Охта-8» начнется научный мини-фестиваль «БиоПросвет». В программе — лекция доцента кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологического факультета СПбГУ Екатерины Виноградовой «Как гормоны влияют на наше поведение?» и лекция кандидата биологических наук Дмитрия Мадеры о механизмах старения и том, как им противостоять. Вход по регистрации.

Наконец, в 19.00 издательство «Арка» у книжного магазина в Главном штабе Эрмитажа проведет презентацию книги Кирилла Кобрина «Лондон: Арттерритория», из которой можно будет узнать о галереях и выставочных пространствах британской столицы.

А в главном здании РНБ можно будет посетить выставку «Флот в документах Отдела рукописей: к 300-летию Морского устава Петра Великого». В центре экспозиции – «Манифест о сочинении Морского устава» от 24 января 1720 года с собственноручными поправками Петра І, также среди экспонатов письма и документы Петра І о строительстве флота и комплектовании его штатов, рукописные пособия по астрономии, навигации и военно-морской тактике, а также своды военно-морских сигналов. Выставка открыта до 20 марта, вход по читательскому билету.





Фото: с официального сайта РНБ Фото: с официального сайта РНБ

Ну и одно мероприятие — на воскресенье. В новом Общественном пространстве «Линии» 26 января в 15.00 пройдет лекция по истории масонства и других тайных обществ в России. Лаборант-исследователь Института истории СПбГУ Ясын Абдуллаев расскажет и про декабристов (да-да, и среди них были масоны), и про Временное правительство 1917 года.

У экрана

Кинотеатр «Родина» воскрешает к публичному просмотру фильм Питера Уира «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом в главной роли. В свое время фильм об учениках престижной академии и учителе поэзии и жизненных принципах получил «Оскар» за лучший сценарий. Специальный показ начнется 25 января в 19.00.

А в кинотеатре «Аврора» в прямой трансляции из Большого театра покажут балет «Жизель» Адольфа Адана в постановке Алексея Ратманского. Начало показа — 26 января в 18.00.

Среди фильмов, которые выходят в широкий прокат, на этой неделе, — комедийный боевик Адиля Эль Арби «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом, биографическая драма Пьера-Франсуа Мартен-Лаваля «Шахматист» с Жераром Депардье, фильм ужасов Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт, комедия Даши Чаруши «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым и мультфильм Уилла Бечера «Барашек Шон: Фермагеддон».

С детьми

Самое масштабное мероприятие, куда можно сходить с ребенком и по второму разу — скучно не будет, а спектакль обрастет новыми смыслами и настроениями, – «сНежное шоу Славы Полунина» в БДТ. Спектакли идут по 1-2 раза в день, все выходные, и можно выбрать. Главное, что это будет чистая и добрая фантазия, светлая, как воспоминания о детстве.

Для тех, кто предпочитает нечто громкое и активное — пройдет Международный военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва». Он запланирован на 26 января у мемориала «Январский гром». В воссозданном сражении примут участие более 700 реконструкторов, задействованы образцы исторической военной техники, будет показана пиротехническая постановка и воздушный бой. Выставки и интерактивные зоны работают с 12.00 до 16.00, реконструкция наступления пройдет с 14.00 до 15.00. Подробности в паблике фестиваля.

Варианты поспокойнее (и есть бесплатные) — в библиотеках. В Библиотеке братьев Стругацких 25 января с 14.00 до 18.00 идет фестиваль «К столетию со дня рождения Айзека Азимова». Взрослых ждут на лекции «Экранизации Айзека Азимова в контексте мировой кинофантастики» доцента Института кино и телевидения Евгения Ерёменко в 14.00), а для детей в 15.00 начнется часовой мастер-класс (стоимость 300 рублей) по робототехнике.

А в Библиотеке книжной графики в рамках выставки «Художники детской книги СССР 1945-1991 годов» 25 января в 16.00 пройдет встреча с автором одноименной книги Сергеем Чистобаевым.





Фото: скриншот из группы dety_kniga/vk.com Фото: скриншот из группы dety_kniga/vk.com

Любителям академизма

В Большом зале Филармонии подобрали тематическую музыкальную программу, которую украсят дополнительными смыслами, авторским комментарием и визуальным рядом. «Половецкие пляски» Бородина, «Ала и Лоллий» Прокофьева и «Стан Тамерлана» нашего современника Александра Чайковского прозвучат в исполнении Академического симфонического оркестра Филармонии с демонстрацией изображений экспонатов скифских древностей и памятников культуры и искусства Золотой Орды из коллекции Эрмитажа. О замысле расскажут сотрудники музея Полина Любимова и Анастасия Бурковская. Концерт состоится 24 января в 20.00.

В тот же день, 24 января, несколькими часами ранее — в 14.00, в Филармонии для детей и юношества пройдет премьера музыкально-литературной композиции «Дети войны и победы». Литературной основой композиции стали подлинные дневники блокадных детей — их страницы прочтут со сцены актеры, на экране покажут фотографии, кадры хроники и картины. Солисты оперы исполнят вокальные произведения разных эпох и жанров. Автор сценария и режиссер – Евгений Зимин.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Напоминаем, что в городе проводится множество событий к памятной дате — Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Узнать о них вы сможете из отдельного гида «Фонтанки».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»