

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»







Куда пойти 28 февраля–1 марта: Масленицы, лекция Стаса Багса о стрит-арте, «Високосный квиз», симпозиум о монстрах в Эрмитаже

В эти выходные подожгите чучело Масленицы в формате онлайн, полюбуйтесь ретро-открытками Елагина острова, подпойте «Любэ», послушайте диалог режиссеров Кантемира Балагова и Юрия Быкова и научитесь держать в балансе работу и личную жизнь.

Отметить Масленицу

Традиции — прежде всего. Поэтому обратите внимание на многочисленные Масленицы, которые будут праздноваться по всему городу. Можно выбрать ту, что ближе к дому, а можно ту, где интереснее.

Например, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга Масленица 2.0 обещает быть высокотехнологичной и с подходящим для такого праздника музыкальным сопровождением — «Бурановскими Бабушками». Но не только с ними: 1 марта главная и детская сцены работают весь вечер, с 15.00. До 18.00 проводятся мастер-классы, работают игровые и интерактивные площадки, а в 19.50 начинается огненно-пиротехническое шоу, в ходе которого можно будет использовать свой собственный смартфон и специальное приложение для виртуального сожжения чучела Масленицы (есть на андроид и для айфонов — организаторы просят обновить приложение в день мероприятия). Вход на мероприятие бесплатный.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Еще одно масленичное гулянье пройдет в Петропавловской крепости, тоже 1 марта, но с 12.00 до 17.00. В праздничном концерте в Нарышкином бастионе примут участие фолк-шоу группа «Колесо», детский фольклорный ансамбль «Колёсико», фолк-шоу группа «Ярмарка», ансамбль песни и танца «Хохлома» и другие.

Кое-кто празднует и накануне: 29 февраля и 1 марта пройдет театрализованное народное гуляние «Масленица в Павловском парке». С 10.00 публику ждут мастер-классы по танцам и куклам, в середине дня — хороводные игры для всей семьи, а в 17.00 — огненное шоу. Вход по билетам.

В ЦПКиО народные празднества «Шуми, Масленица!» ждут 1 марта с 13.00. С 11.00 в кузнечном дворе будут проходить мастер-классы, рядом на Масленичной аллее с 15.00 — гуляния, игры и хороводы. Среди развлечений дня — бой подушками на бревне и перетягивание каната, рыцарские бои. На кулачной поляне будут петь частушки под гармошку и проводить огненное представление. Весь день проработает ярмарка народных промыслов. Церемония сжигания чучела Масленицы запланирована на 19.00.





Фото: скриншот из группы мероприятия / vk.com Фото: скриншот из группы мероприятия / vk.com

Концертная программа «Широкая масленица» прозвучит в Екатерининском собрании — 1 марта в 16.00 в особняке на набережной канала Грибоедова зазвучат масленичные песни, польются хороводы, русские народные песни, наигрыши на окарине, жалейке, свирели.

Музыкальная Масленица пройдет и в Михайловском замке. 1 марта в 19.00 артисты выйдут на сцену с программой из русских романсов, итальянских канцон и народных песен. Исполнители — итальянский тенор Раффаэль Тасcоне, бас Карен Акопов, меццо-сопрано Эвелина Агабалаева, пианист Анатолий Кузнецов, Ансамбль русских народных инструментов «Стиль пяти» и «Царcкосельский фортепианный дуэт».





Фото: скриншот из официальной группы мероприятия / vk.com Фото: скриншот из официальной группы мероприятия / vk.com

А рядом с Тинькофф-ареной 29 февраля в полдень ждут необычную, Мотомасленицу. Игры, музыку, танцы, забавы, блины и поджигание чучела Масленицы готовят петербургские мотоклубы. Вход свободный.

Развлечься с друзьями

Возрадуйтесь, любители поп-сцены, настал ваш час: 28 февраля Дима Билан представит в Ледовом шоу «Планета Билан. На орбите» на космическую тематику. А в БКЗ «Октябрьский» выступит группа «Любэ». Начало этого концерта, приуроченного к юбилею продюсера и композитора Игоря Матвиенко (автора того самого «Мы пойдем с конем...»), в 19.00.





29 марта можно посвятить вечер походу в клуб «Космонавт» на The Retuses — в текущем году инди-фолк группа после долгого молчания записала и выпустила новый альбом OMYT, можно его послушать. Начало в 20.00.

А вот на 1 марта вариантов больше: в клубе ZAL играют американцы The Aristocrats, чей стиль, по выражению организаторов, «смешивает в себе элементы грязного рока, джаза, фолка с вспышками эзотерики». Если вам понравилось — понравится и то, что недавно они выпустили свой четвертый альбом, с которым и едут. А в клубе MOD – израильские фолк-металлисты Melechesh с первым выступлением в России. Оба этих концерта начинаются в 19.00.

А в 20.00 в клубе «Морзе» выступает неоднозначный эстонский концептуальный художник и рэпер Tommy Cash, чей жанр нередко описывают как russian trash. Начало выступления в 20.00.

Провести время вдвоем

В эти выходные у вас есть шансы побывать на премьерах. Например, на Большой сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской 29 февраля покажут спектакль Олега Куликова «Если бы знать…» по пьесе Эрика Эмманюэля Шмитта «Если начать сначала». Герой возвращается в ту точку своей жизни, когда все могло произойти по-иному... Начало в 19.00.





Фото: с официального сайта Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Фото: с официального сайта Театра им. В.Ф. Комиссаржевской

1 марта в театре ЦЕХЪ пройдет премьера «Кукольного дома» по Генрику Ибсену, в постановке Владимира Юрова. Начало в 18.00.

Необычное представление вас ждет в заведении Social Club: 28 февраля в 21.00 выступят перформер Владислав Наставшев и композитор Иван Лубенников. Строки Пастернака, Бродского, Платонова и других авторов XX века положены на электронику и получили иную интонацию. Подробности — на странице.

За свежими выставками отправляйтесь на Большую Морскую. Во-первых, в Росфото с 29 февраля работает выставка «Лицом к лицу» фотографов Амели Лозье (Берлин) и Франка Гаудлица (Потсдам). Лозье и Гаудлиц — ученики известного немецкого фотографа Арно Фишера, а их фотопроекты «Дорога солнца» и «Саида» были ими сделаны в ходе путешествий. Франк Гаудлиц побывал в Южной Америке, где повторил часть маршрута ученого Александра фон Гумбольдта, а Амели Лозье в Каире исследовала жизнь арабских женщин. Выставка открыта до 26 апреля.

Во-вторых, две новых выставки открылись и проработают до 8 марта в выставочном зале Союза художников. Это урбанистический проект художников, дизайнеров и фотографов «Города прошлого. Города будущего» и «2Комельфо2» — свыше 20 портретов петербургской богемы, выполненных в разных техниках художниками Владимиром Комельфо и Евгенией Мельниковой.





Фото: из официальной группы выставочного отдела Союза художников / vk.com Фото: из официальной группы выставочного отдела Союза художников / vk.com

Узнать новое

Эрмитаж учудил — в буквальном смысле слова: темой его научного симпозиума стали «Загадочные звери и диковинные птицы». В частности, будут рассказывать, о зверином стиле эпохи викингов и истоках изображений грифонов, интерпретировать ампирный бестиарий Карла Росси и определять «Границы чудовищности в геральдике». Мероприятие будет идти весь день 29 февраля, но поскольку оно научное, горожанам предлагают смотреть из дома трансляцию. В общем, так даже удобнее, чем ехать в РХЦ на Старой Деревне, где все и будет происходить. Так что включайтесь: первый раз с 9.45 до 12.00 и во второй — с 14.30 до 15.30.

Всякая живность не дает покоя и Библиотеке Гоголя. 1 марта в 17.00 там пройдет лекция «Я не узнаю вас в гриме» из цикла «Мир бестиариев». Она будет посвящена сравнению восточных и западных бестиариев. Публике расскажут, где впервые «появился» единорог, в чём отличие трактовки образа льва в понимании средневековых жителей Китая и любой европейской страны, и другие занимательные сведения. Вход бесплатный, по регистрации.





Фото: скриншот из официальной группы Библиотеки Гоголя / vk.com Фото: скриншот из официальной группы Библиотеки Гоголя / vk.com

Вообще хороших спикеров на этих выходных — множество. Взять хотя бы «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» — в этот раз их пропускать просто нельзя. Пройдут они 29 февраля с 15.00 в Высшей школе экономики. Одна из встреч — на актуальную тему изменения в Конституции, этот сюжет обсудят медиаменеджер Демьян Кудрявцев и главред сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов. В 16.00 о журналисте на войне поговорят представители профессии Ольга Алленова и Валерий Мельников. А в 17.00 условия работы в кино обсудят новые звезды российского кинематографа Кантемир Балагов и Юрий Быков.

Ценную информацию есть шанс получить в Русском географическом обществе. 28 февраля в 18.30 там выступает доктор географических наук, польский первооткрыватель Яцек Палкевич — он расскажет о последних открытиях. Вход свободный.

В продолжение темы путешествий: в Библиотеке имени К.А. Тимирязева проходит фестиваль «Арктические дни в Тимирязевке». 28 февраля там — Детский день, а 29 февраля — взрослый. Но вход все равно свободный (на детский день нужна предварительная запись), а программа интересная и во многом аналогичная. Например, ролики из Арктики, лепка медведя и рассказ о содержимом чемодана полярника. Но дети еще сделают открытку, а взрослые — посмотрят документальный фильм «Клёвые парни из бухты Тихой», снятый на бывшей полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.





Фото: скриншот с сайта lermontovka-spb.ru Фото: скриншот с сайта lermontovka-spb.ru

28 февраля в 18.00 в библиотеке «Бронницкая» начнется лекция «Как мы узнаем мир, который нас окружает». Психолог Людмила Гончарова расскажет, как наш мозг искажает действительность в попытке его отразить, и какие трудности из-за этого возникают. Вход свободный.

В лектории «Ясная поляна» выступит Стас Багс — уличный художник лично расскажет о граффити и стрит-арте в Петербурге, можно ли говорить об их наличии, и кто ими занимается. Встреча начнется 29 января в 15.00, вход бесплатный по регистрации.

Открытая гостиная Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова проводит лекцию, посвященную национальным общинам Санкт-Петербурга. На сей раз это «Евреи в ХХ веке». Рассказывает экскурсовод Карина Маркосова, вход свободный.





Фото: скриншот с сайта lermontovka-spb.ru Фото: скриншот с сайта lermontovka-spb.ru

И там же 29 февраля в 16.00 пройдет лекция «Работа, интересы и личная жизнь – как всё сбалансировать?». Лектор – Александрина Лебедева, практикующий частный психолог-консультант. Вход свободный.

Экскурсия для тех, кто интересуется городом: 29 февраля в 12.00 проект «Петербург глазами инженера» расскажет прямо на месте, «как устроен Толстовский дом». Участие платное, подробности — в паблике.





Фото: скриншот из группы «Петербург глазами инженера» / vk.com Фото: скриншот из группы «Петербург глазами инженера» / vk.com

А еще есть вариант уделить время такому необычному дню, как 29 февраля и отправиться на «Високосный квиз». Мероприятие по разгадыванию всяких необычных фактов пройдет в 15.00 в библиотеке «Семеновская». Вход свободный, участвуют командами, все займет до трех часов.

У экрана

Кинотеатр «Аврора» продолжает серию прямых трансляций с крупных музыкально-театральных событий. Там 29 февраля в 20.55 вы сможете послушать «Агриппину» Генделя из Метрополитен оперы. Режиссер — известный завсегдатаям Мариинского Дэвид Маквикар. Дирижер — Гарри Бикет. Вас ждут придворные интриги, недоразумения и черный юмор.

А в «Родине» 1 марта в 19.00 пройдет премьерный показ фильма Алексея Злобина «Лорик» и встреча с режиссером. Картина собрала множество призов на зарубежных фестивалях, ее герои — актер-эгоцентрик, ставший олигархом, и больная девочка, которую он решается спасти.

Среди тех фильмов, что выходят в широкий прокат, на этой неделе комедийный боевик Джейсона Ли Хаудена «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом, криминальная драма Джастина Курзеля «Подлинная история банды Келли» с Расселом Кроу, драма Сергея Черникова «Зима» с Игорем Петренко и Александром Петровым, драма Дестина Креттона «Просто помиловать» , комедия Майкла Уинтерботтома «Жадность» и триллер Бенедикта Эндрюса «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт.

С детьми

Конечно, с детьми можно (и нужно) на любую Масленицу. Но не только.

29 февраля на ледоколе «Красин» пройдет День белого медведя — детей ждут игра «Гости из Антарктики», мастер-класс «Полярный медведь» и аквагрим. Начало в 11.00, расписание на странице ВКонтакте.

Поэт Михаил Яснов в честь Дня кошек — 1 марта — представит новую книгу, сборник избранных стихотворений про кошек и котов с говорящим названием «Песни кошачьих лап». Встреча начнется в 15.00 в Доме детской книги.





Фото: скриншот из официальной группы Дома детской книги / vk.com Фото: скриншот из официальной группы Дома детской книги / vk.com

А Мариинский театр в зале Щедрина Мариинки-2 представит сказочный спектакль «Тисту – мальчик с зелеными пальцами» по мотивам одноименной повести французского писателя Мориса Дрюона. В спектакле прозвучит музыка французских композиторов в переложении для дудука, вибрафона, колокольчиков и фортепиано в сочетании с песочной анимацией. Мероприятие проводится 1 марта в 12.00 и в 13.30.

Любителям академизма

Еще немного о Мариинском. 29 февраля в 19.00 в Концертном зале театра сыграет Лионский национальный оркестр. Солист – Жан-Ив Тибоде (фортепиано), дирижер – Николай Шепс-Цнайдер. В программе — Вагнер, Григ и Малер.

И там же 1 марта, в 19.00, выступает хор византийского пения Ergastiri Psaltikis.

В Капелле посовременнее. Например, 28 февраля в исполнении Олега Погудина прозвучат песни и романсы из репертуара Александра Вертинского.

А 29 февраля в 19.30 там же квинтет Saint-Petersburg Winds исполнит не так часто исполняемую музыку Пуленка, Франсе, Ибера, Боззы.

Если заглянете в Музей-квартиру Александра Блока — там открылась выставка о Евгении Иванове, писателе, публицисте, самом близком друге Александра Блока.

А в ЦПКиО 28 февраля в 16.00 открывается выставка «Ретро-открытки Елагина острова». Посмотреть их можно будет на площадке «Верхняя аллея у пристани (2-й Елагин мост)» на планшетах (то есть на улице) или, в оригинальном варианте, в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса. Речь идет о снимках первой половины XX века, посвященных теме островов Петроградской стороны и прилегающих территорий. Экспозицию дополняют музейные предметы. Визит можно совместить, скажем, с Масленицей, но вообще выставка открыта до 29 марта.





Фото: скриншот с официального сайта ЦПКиО Фото: скриншот с официального сайта ЦПКиО

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»