Фото: Фонтанка.ру
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
То, что во дворе дома №78 по Марата на стене нарисован мультяшный Скрудж МакДак в свитере толстой вязки Данилы Багрова (ну или Данила с головой Скруджа) — это, понятно, неспроста. Это художник Слава ПТРК, во-первых, создал памятный знак: рядом Балабанов снимал фильм «Брат». Во-вторых, символизировал этим гибридом детство, проведенное у телевизоров в 1990-е. Или еще пример: творчество «Битлз» где только не увековечивают, но установить памятник их «Желтой субмарине» неподалеку от автозаправки в Пушкине на улице Новодеревенской — не самое очевидно решение.
Кто эти люди, готовые художественно высказываться на улицах, даже если это огорчит городские коммунальные службы и полицию? И даже если их творчество будет неблагодарно замазано жилконторой? Об этом расскажет петербургский художник Стас Багс, у которого за плечами (помимо образования на кафедре анатомии и физиологии человека) уйма выставок и арт-ярмарок в России и разных европейских и азиатских странах, номинации на премии Курехина и Кандинского, а также участие в арт-группе Milk&Vodka.
Слушаем лекцию «Граффити и Стрит-арт в Санкт-Петербурге. Есть ли он и кто это всё делает» 29 февраля в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1-3). Начало в 15.00. Бесплатно, просто зарегистрируйтесь.
Александра Шеромова
В Петербург едет BABYMETAL — девичья вокально-танцевальная каваии-метал группа. Проще говоря, две утонченные японские девушки танцуют и поют под довольно агрессивный рок. Организаторы заявляют, что на концертах поклонников ждут главные хиты, новые песни, а также “невероятная энергетика и потрясающее шоу”.
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
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