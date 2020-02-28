

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН

Вслед за сиренью в Ботаническом саду покажут тюльпаны

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Традиционная весенняя выставка тюльпанов, на которой их будет собрано свыше 50 сортов, открывается в последний, «дополнительный» день зимы в Ботаническом саду. Павильон «Зеленый домик» украсят живые цветы — причем не только тюльпаны, но и сирень, и нарциссы, и ландыши, и гиацинты, и цикламены.





Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН

Если этот список кому-то кажется неполным в качестве аргумента, на стенах разместятся выставка ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна», а также экспозиция акварели.

Выставка тюльпанов продлится до 9 марта, причем с 7 по 9 марта Ботанический сад будет работать в режиме фестиваля: сопутствующих мероприятий будет больше, но и вход будет стоить дороже. А пока, до 6 марта, выставка открыта с 10.00 до 17.00, кассы до 16.30.





Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН

«Фонтанка.ру»