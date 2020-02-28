Фото: elaginpark.org/
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
С 13.00 заработает Кулачная поляна — там будут петь частушки под гармошку, проводить стеношные и шапошные бои и прочие силовые представления. В эти же часы распахнет двери сказочное белое царство Муки (ударение, надеемся, на второй слог) — за победы в гонках с блинами, плетение гигантских кос и завязывание «платков симпатии» можно будет выиграть жетоны, которые потом дадут обменять на горячий чай с блинчиками.
На Потешной площади покажут интерактивный спектакль «Сказ о храбром богатыре Илье Муромце», выступят ансамбли песни и танца. А на Маслененой площади свою удаль будут демонстрировать казаки.
Среди других занятий на острове — встреча с Театром Ряженых: медведем Михалом Михалычем, а также Лошадью и Козой на карусели. Будут и другие народные забавы — бой подушками на бревне, перетягивание каната, рыцарские бои, хороводы, большая скакалка и многое другое.
Важное: церемония сжигания чучела Масленицы начнется в 19.00, после фолк-шоу группы «Колесо», — на Масленой площади.
Полное расписание — на сайте.
«Фонтанка.ру»
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