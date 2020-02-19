Фото: кадр из фильма "Сторож"
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Общество видит в будущих поправках в Конституцию не намерение В.В.Путина обеспечить себе вечное правление, а возможность перемен, считает Александр Баунов, в прошлом дипломат, теперь — главред сайта Московского центра Карнеги. Что видит в поправках он сам — узнаем в его диалоге с Демьяном Кудрявцевым, медиаменеджером и поэтом. Которому готовящиеся изменения кажутся неконструктивными: «слишком сиюминутные, они делаются под конкретные нужды конкретной власти».
Вторую часть «Диалогов» посвятят теме «Журналист на войне». Спецкор «Коммерсанта» Ольга Алленова поговорит с фотокором «России сегодня» Валерием Мельниковым, неоднократным призером World Press Photo за репортажи из Донбасса. Алленова, работавшая во время второй чеченской, признавалась: «Я не хотела больше войны, не хотела больше видеть смерть, просто уже не могла это все переносить. Но я понимала, что я сейчас уеду, а люди останутся, они так живут всегда».
И про условия работы в сфере кино узнаем из диалога кинорежиссеров Юрия Быкова (лауреата множества премий, от «Кинотавра» и «Ники» до Шанхайского международного фестиваля и Льежского феста полицейских фильмов) и ученика Сокурова Кантемира Балагова, отмеченного на Каннском фестивале.
Февральские диалоги пройдут 29 февраля в ВШЭ (наб.канала Грибоедова, 123), начало в 15.00. Вход свободный. Другой вариант — прямая трансляция. .
Александра Шеромова
В Петербург едет BABYMETAL — девичья вокально-танцевальная каваии-метал группа. Проще говоря, две утонченные японские девушки танцуют и поют под довольно агрессивный рок. Организаторы заявляют, что на концертах поклонников ждут главные хиты, новые песни, а также “невероятная энергетика и потрясающее шоу”.
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.
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