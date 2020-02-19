

Фото: кадр из фильма "Сторож"

На «Диалогах» обсудят Конституцию 2020, кино и войну

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Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.

Общество видит в будущих поправках в Конституцию не намерение В.В.Путина обеспечить себе вечное правление, а возможность перемен, считает Александр Баунов, в прошлом дипломат, теперь — главред сайта Московского центра Карнеги. Что видит в поправках он сам — узнаем в его диалоге с Демьяном Кудрявцевым, медиаменеджером и поэтом. Которому готовящиеся изменения кажутся неконструктивными: «слишком сиюминутные, они делаются под конкретные нужды конкретной власти».

Вторую часть «Диалогов» посвятят теме «Журналист на войне». Спецкор «Коммерсанта» Ольга Алленова поговорит с фотокором «России сегодня» Валерием Мельниковым, неоднократным призером World Press Photo за репортажи из Донбасса. Алленова, работавшая во время второй чеченской, признавалась: «Я не хотела больше войны, не хотела больше видеть смерть, просто уже не могла это все переносить. Но я понимала, что я сейчас уеду, а люди останутся, они так живут всегда».

И про условия работы в сфере кино узнаем из диалога кинорежиссеров Юрия Быкова (лауреата множества премий, от «Кинотавра» и «Ники» до Шанхайского международного фестиваля и Льежского феста полицейских фильмов) и ученика Сокурова Кантемира Балагова, отмеченного на Каннском фестивале.

Февральские диалоги пройдут 29 февраля в ВШЭ (наб.канала Грибоедова, 123), начало в 15.00. Вход свободный. Другой вариант — прямая трансляция. .

Александра Шеромова