И первые закроются последними: Старейший в России музей прекратил работу

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого с 19 марта все же закрылся для посетителей. Несмотря на то, что учреждение не подчиняется минкульту или городскому комитету по культуре, прием граждан остановлен – согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 марта № 447.

Ранее «Фонтанка» обратила внимание на то, что первый публичный музей в истории России может остаться единственным открытым для публики.

За последние дни работу прекратили Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга с филиалами, ГМЗ «Царское Село» и многие другие музеи, включая частные. Закрылся и Ботанический сад, включая парк.

Также не работают библиотеки, театры, концертные залы. 18 марта постановление Смольного ограничило 50-ю число человек, которому одновременно разрешено находиться в одном помещении.

"Фонтанка.ру"

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