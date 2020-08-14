Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив Чем заняться 14 – 16 августа: концерты во дворах Ленфильма, детектив в барах, Цой на Дворцовом мосту и поездка на древнее море Версия для печати Tweet

На этих выходных побывайте на открытии нового городского пространства, послушайте первые посткоронавирусные концерты на воздухе, пообщайтесь с артистами Александринки и поучаствуйте в спектакле, сцена для которого – петербургские бары. «Фонтанка» выбрала 14 вариантов событий, как отдохнуть за три дня в одиночестве, с друзьями или с семьёй.

День развлечений и музыки в новом городском кластере

16 августа, 12.00, 18+

Побывать на концерте певицы Тоси Чайкиной, коллектива «Дунаевский Orchestra» и поучаствовать в интеллектуальной игре «Мозгобойня» – и всё это за пару часов – получится на открытии нового пространства Kino Corner во дворах Ленфильма. Соскучившихся по развлечениям горожан решили привлекать всем и сразу: уставших от музыки зовут заглянуть в музей магии или в гончарную мастерскую. Те, кто побывают и там, и там, могут просто посидеть на лавочках или пофотографироваться с работами, которые к открытию в новом кластере создали уличные художники.

Ночная прогулка-детектив в барах

14 – 16 августа, 19.00, 18+

О горожанах, которым такие развлечения кажутся слишком простыми, позаботился петербургский «Pop-up театр». Если вы соскучились по эстетике петербургских питейных, прогулкам в ночи и не прочь посвятить свободное время разгадыванию страшных тайн, место вам – среди участников «Профсоюза работников ада». Присоединившиеся к мобильному спектаклю-прогулке с таким названием получат секретные материалы «с просторов даркнета».





Фото: popupteatr.ru Фото: popupteatr.ru

Чтобы дойти до финала и понять смысл заглавия, придётся отправиться в путь по четырём барам, попробовать напитки-ключи к «Этаноловой истине» и внимательно слушать, что всё это время вам будут рассказывать актёры Билли Новик, Игорь Скляр и Дмитрий Лысенков. Готовьтесь – не всё так легко: будут и препятствия, и погоня. Чтобы не попасться раньше времени, используйте наушники и не забудьте зарядить смартфон.

Артисты Александринки на проводе



16 августа, 19.00, 16+

От трендов не отстаёт и Александринский театр. Тут предлагают не просто послушать артистов в записи, а напрямую позвонить им и стать участниками интерактивного спектакля в сети «Театр у аппарата».





Фото: alexandrinsky.ru Фото: alexandrinsky.ru

Режиссёр Антон Оконешников придумал постановку, в которой 12 зрителей «вклиниваются» в происходящее, беседуя с Николаем Мартоном, Сергеем Паршиным, Владимиром Лисецким, Эрой Зиганшиной и другими. Наблюдать за процессом и слушать отрывки из Кафки, Достоевского, Замятина, а также театральные легенды и байки все участники будут через YouTube. Создатели проекта предлагают менять ракурсы, переключаясь с камеры на камеру, и погрузиться в «театральные шумы». На их воссоздание обращали особое внимание.

Встреча с Цоем на Дворцовом мосту



15 августа, 00.45, 6+



Если после рабочей недели будет не спаться, отправляйтесь слушать группу «Кино» на Дворцовом мосту. Песни «Кончится лето» и «Спокойная ночь» в обработке Юрия Каспаряна прозвучат в ночь на субботу, а на разведённых створках конструкции появится сам Виктор Цой – его спроецированный портрет напомнит о том, что музыкант погиб ровно 30 лет назад.

Пешком по рокерским местам



15, 16 августа, 12.00, 12+

К юбилейной дате памяти Виктора Цоя в городе организуют и экскурсию «Неформальный Питер. По цоевским местам». Участникам покажут дом и школу, в которых тот жил и учился, напомнят о легендарном кафе «Сайгон» и проводят до котельной «Камчатка» на улице Блохина,15, где работал лидер группы «Кино». Там до сих пор хранятся его вещи. Погружение в эпоху обещает быть серьёзным и займёт около 4,5 часов. Если в эти выходные попасть на экскурсии не удастся (мест почти не осталось) – не расстраивайтесь: следующую планируют в сентябре.





Фото: clubkamchatka.ru Фото: clubkamchatka.ru

Кстати, понять, что такое «Камчатка», получится ещё до прогулки: 14 августа в 20.00 там пройдёт онлайн-концерт группы «Фильм».

Майк Шинода в сети



14 августа, 20.00, 16+





Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео

Мы не знаем, устраивал бы онлайн-концерты сам Цой и общался бы с фанатами через соцсети или нет, если бы он был жив, но вот здравствующие рок-классики делают это охотно. В этот уик-энд в прямой эфир на странице Twitch выйдет один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода. Присоединиться к стриму можно по ссылке.

Музыкальные вариации от гитариста-виртуоза



16 августа, 03.00, 16+



Австралийский гитарист-виртуоз и двукратный номинант на Grammy Томми Эммануэль, которого считают одним из самых мастеровитых импровизаторов в мире, тоже выйдет в эфир на выходных. Музыкант даст концерт из студии TN – Tunesmith Studio. Что именно сыграет – держится в тайне. Билеты стоят 15 долларов, подробности есть на сайте.

«Монтекки и Капулетти» в эфире



16 августа, 17.00, 6+





Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру" Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Любителям классики не стоит забывать, что в городе продолжается фестиваль «Опера – всем». Воскресным вечером на общероссийском канале «Всё ТВ», доступном на платформе Wink, появится трансляция оперы Беллини «Монтекки и Капулетти». Петь для слушателей среди прочих будут солисты «Мюзик-холла» (Елизавета Михайлова), московской «Новой оперы» (Валерия Бушуева), Мариинского театра (Евгений Ахмедов). За дирижёрским пультом – Фабио Мастранджело, режиссер-постановщик – Дмитрий Отяковский.

Вишневский ждёт собеседников у Фонтанного Дома



14 августа, 18.00, 16+

Тем, кто за время пандемии уже пресытился онлайн-общением и представлениями в сети, стоит обратить внимание на первую «живую» встречу в Музее Анны Ахматовой. Вечером в пятницу депутат ЗакСа и зампредседателя партии «Яблоко» Борис Вишневский ждёт собеседников в саду Фонтанного Дома, чтобы представить свою новую книгу «Те же буквы, но другие слова».





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О сборнике, в который вошли его статьи и выступления в «Новой газете» и на «Эхе Москвы», он уже рассказывал для проекта «Фонтанки» «Без антракта». Если не успели тогда, узнаете всё теперь, да и даже если уже слышали о книге, то сможете задать вопросы вживую. Детали встречи опубликованы тут.

Пешком к Новой Голландии ради исторических сплетен



14 августа, 18.00, 12+

В Доме культуры Льва Лурье традиционно считают, что лучшее развлечение – пешеходные прогулки: полезно и для тела, и для мозгов. Второе особенно верно, когда экскурсовод за пару часов переносит слушателей на несколько веков назад и не останавливается на какой-нибудь узкой теме, а рассказывает и о нравах того времени, и о культуре, и об архитектуре.





Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"/Архив Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"/Архив

Опробовать именно такой формат всем желающим предлагают на этих выходных во время экскурсии с фотографом Дмитрием Ганопольским. Коренной петербуржец, который уже 12 лет собирает горожан на исторических велоэкскурсиях, на этот раз ждёт группу желающих прогуляться пешком. Поведёт к Новой Голландии. По дороге расскажет, почему столь модное сегодня пространство – временной портал и «метафора Петербурга как такового». Будут «каналы, реки, деньги, сплетни и разбитые сердца». Посмотреть детали и купить билеты на встречу под названием «Точка джентрификации» можно на сайте.

Киномарафон картин со всего света



С 14 августа, 18+

Тем временем сама Новая Голландия оживает после коронавирусного затишья и устраивает «Международный фестиваль дебютного кино». Большинство показов пройдут в сети: зрители могут посмотреть как полнометражные фильмы начинающих авторов, так и выбрать понравившуюся работу из конкурса короткого метра.





Фото: nhifilmfest.com Фото: nhifilmfest.com

Любую киноисторию, будь то картина «Облако в её комнате» китаянки Чжэн Лу Синьюань о ней самой и о поколении 20-летних, или же дебютная картина самобытного театрального режиссера и драматурга Андрея Стадникова «Смерть Дантона» об одном из отцов-основателей Первой Французской республики Жорже Жаке Дантоне, – можно арендовать на 48 часов за небольшую сумму. Деньги отправятся на счета благотворительного фонда «Ночлежка». В программе – больше 40 лент. Описание всех работ выложено на странице.

Изображаем Кало и Матиссов



16 августа, 13.00 и 15.00, 7+





Фото: Порт Севкабель Фото: Порт Севкабель

Всё больше событий каждую неделю происходит и в пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове. В это воскресенье родителям предлагают на полтора часа отдать детей в руки сотрудников Дома Крафтовой Культуры ПТХ, которые предложат сыграть во «Фрид Кало» или «Анри Матиссов». В первом случае ребят научат делать «диковинные бумажные цветы, жгучие бумажные брови и бумажную обезьянку с подвижными лапками», во втором – свой вариант картины «Красные (золотые) рыбки». Всё бесплатно, но нужна регистрация.

Спасаем бобров, отдаём долг природе



16 августа, 14.00, 6+





Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Путешествие в историю под предводительством профессионального натуралиста на этой неделе устраивает центр «Архэ». Лекцию под названием «Наши долги природе (реинтродукция)» прочтёт журналист Александр Хабургаев. В программе – объяснение того, как российские учёные спасают от вымирания бобров и зубров и пытаются восстановить популяцию крапчатых сусликов и других животных, которые в природе стремительно исчезают. Лекция в назначенное время появится на YouTube-канале обазовательного проекта.

Гуляем по древнему морю



15 августа, 11.00, 12+





Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру" Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Найти тех, кто выжить не смог, исчез и превратился в окаменелости ещё миллионы лет назад, до сих пор можно в Саблинских пещерах, что в 40 километрах от Петербурга. Воскресить морских членистоногих пока ученым не под силу, а вот объяснить горожанам, почему за тем, что от них осталось, охотятся «чёрные археологи», на этих выходных взялся эволюционист Иван Квасов. На тематической экскурсии расскажет, кто раньше обитал на территории Ленобласти и какие моря тут были. Явки и пароли – тут.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»