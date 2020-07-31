«Опера — всем»: «Борис Годунов», «Русалка», «Монтекки и Капулетти» и «Волшебная флейта»Версия для печати
Девятый фестиваль «Опера — всем» состоится в непривычном для себя формате. Как и прежде, спектакли сыграют в главных «открыточных» местах города (Петропавловская крепость, ЦПКиО, площадь Растрелли перед Смольным собором, парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе). Выступления пройдут под открытым небом. Все желающие смогут посмотреть шоу онлайн — причем каждый раз на новой виртуальной площадке.
В этом году музыкальный руководитель проекта Фабио Мастранджело и арт-директор Виктор Высоцкий включили в программу четыре спектакля, художником-постановщиком всех была Юлия Гольцова.
Первым прозвучит «Борис Годунов» Мусоргского, 8 августа в 20.00, причем на афише эту постановку назвали «гостем» фестиваля, уточнив, что она будет показана при поддержке минкульта. Впрочем, исполнители почти все свои, петербургские: оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело, солисты Мариинского Виталий Янковский и Николай Гассиев, солисты мариинской же академии, «Мюзик-холла», а также двое москвичей — Артем Борисенко и Артем Алешин. Режиссер-постановщик Вадим Милков-Товстоногов. Сидячий партер в этот вечер будет доступен только по пригласительным, остальные зрители смогут лишь стоять и ходить, соблюдая социальную дистанцию. Смотреть трансляцию из Петропавловской крепости предлагают на сайте «Культура.РФ».
Фото: Апина Циопа, "Фонтанка.ру"
Второй спектакль фестиваля пройдет 12 августа: в 19.00 зазвучит «Русалка» Даргомыжского. Берег Днепра заменит Невка, а хоромы — Елагиноостровский дворец. Симфоническую партитуру этой оперы воспроизведет Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Владимир Ланде. Спектакль поставил режиссер Илья Архипов. Солирует — сборная Петербурга: солистка Мариинского Екатерина Санникова, Вячеслав Дусенко и Екатерина Моисеева из «Мюзик-холла» и Роман Арндт из «Зазеркалья». Смотреть — там же, на «Культура.РФ».
Дальше — сложнее: оперу Беллини «Монтекки и Капулетти» показывать будут только на общероссийском канале «Всё ТВ», доступном на платформе Wink. Трансляция состоится 16 июля в 17.00 с площади Растрелли, что перед Смольным собором. Если цифровые дебри вам нипочем — знайте: это редко исполняемое сочинение — классика бельканто, требующая от исполнителей высокого мастерства. Воплощать его будет солистка «Мюзик-холла» Елизавета Михайлова, солистка московской «Новой оперы» Валерия Бушуева, солист Мариинского Евгений Ахмедов и другие. За пультом оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» — дирижер Фабио Мастранджело, режиссер-постановщик – Дмитрий Отяковский.
А финал, который пройдет 22 августа в 17.00 в «Царском селе», на парадном плацу Екатерининского дворца, и вовсе покажут только по телевизору, на канале «Санкт-Петербург». «Волшебную флейту» Моцарта Фабио Мастранджело и оркестр «Северная симфония» исполнят с наиболее известным широкой публике за этот фестиваль составом солистов: Роман Арндт и Ольга Черемных (оба из «Зазеркалья»), Тигрий Бажакин и Анна Викулина (оба из «Мюзик-холла»), Лариса Юдина (Мариинский театр) и Леонтий Сальенский («Санктъ-Петербургъ Опера»). Постановка Виктора Высоцкого.
(6+)
«Фонтанка.ру»
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