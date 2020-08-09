«Pop-up театр» предлагает отправиться по барам вместе с Билли Новиком, Игорем Скляром и Дмитрием Лысенковым

«Pop-up театр» предлагает отправиться по барам вместе с Билли Новиком, Игорем Скляром и Дмитрием ЛысенковымВерсия для печати
Петербургский «Pop-up театр» представил свою первую премьеру в новом сезоне: спектакль-прогулку для одного зрителя «Профсоюз работников ада». Двухчасовой маршрут включает четыре бара в центре Петербурга.
«Профсоюз...» — уже третий «барный» спектакль Pop-up театра. Он стал своеобразным завершением трилогии, в которую также вошли спектакли «С Чарльзом Буковски за барной стойкой» и «Задержанный. Сергей Довлатов». Но если эти спектакли не выходили за пределы улицы Рубинштейна, то в «Профсоюзе работников ада» география маршрута существенно расширяется, захватывая и другие барные кварталы Петербурга — улицы Некрасова и Белинского.
Сюжет нового спектакля представляет собой по-настоящему приключенческую историю с элементами теории заговора. Зрителю откроется подлинная история человеческой цивилизации, в становлении которой алкоголь сыграл куда более важную роль, чем принято думать. Также ему придется столкнуться с некими силами, которым не выгодно распространение этого знания, и вместе с героем скрываться от погони.
Голосами проекта стали Билли Новик, Игорь Скляр и Дмитрий Лысенков. Драматург — Евгений Казачков, режиссер — Семен Александровский. Отправиться в путешествие по маршруту спектакля можно каждый день с 19.00 до 00.00, подробности — на сайте театра.
18+
Алёна Палатченко
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