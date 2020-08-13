Виктор Цой появится на разведённом Дворцовом мосту под песни «Кино» в день своей гибели

13 августа 2020, 13:13
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Дворцовый мост разведут под песни Виктора Цоя, а портрет артиста спроецируют на пролёт конструкции в ночь на 15 августа. Именно в эту дату лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе 30 лет назад.

Композиции «Спокойная ночь» и «Кончится лето» горожане услышат в 0.45. Специальную обработку для звукового шоу «Поющие мосты» в этом году создал друг Цоя и гитарист «Кино» Юрий Каспарян, об этом 13 августа пишет издание «Петербургский дневник».

Это не первый раз, когда Дворцовый мост разводят под музыку: 8 августа его створки открыли под арию «Любовь – мятежная птица» из оперы Жоржа Бизе «Кармен» в исполнении Елены Образцовой. Сделано это было в честь начала фестиваля «Опера – всем».

Сейчас городе проходит выставка работ Виктора Цоя. Посетители могут увидеть его рисунки, плакаты, полароиды. По «Первому каналу» вечером 15 августа покажут восстановленную запись последнего выступления группы «Кино», которое прошло в «Лужниках» 24 июня 1990 года. Также к выходу готовится фильм о музыканте, который создал режиссёр Алексей Учитель. Картина, согласно сюжету которой у гроба исполнителя по пути из Юрмалы в Ленинград собираются все его друзья, появится на экранах 3 сентября.

«Фонтанка.ру»

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