В день гибели Виктора Цоя покажут запись его последнего концерта. Материалы считались утерянными Версия для печати Tweet

Запись последнего концерта группы «Кино», который 24 июня 1990 года прошёл в «Лужниках», отреставрируют и покажут по «Первому каналу». До этого кадры считались утерянными.

Как 11 июля сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта, запись, которую всё-таки удалось найти специалистам, «не лучшего качества». Его слова приводит ТАСС. Сейчас материалы восстанавливают эксперты, а результат покажут 15 августа – в день, когда 30 лет назад лидер «Кино» погиб в автокатастрофе. «Вечер памяти Виктора Цоя» начнётся в 19.50 и пройдёт с перерывом на программу «Время» с 21.00 до 21.20.

После 45-минутного выступления «Кино» в «Лужниках» в 1990 году организаторы устроили салют, а в Олимпийской чаше зажгли огонь. Фестиваль, на который пришло 70 тысяч зрителей, тогда устроила газета «Московский Комсомолец». Коллектив Цоя был хедлайнером мероприятия, вместе с музыкантами на Большой спортивной сцене тем вечером играли коллективы «Альянс», «Любэ», «Био».

В преддверии круглой даты со дня гибели Виктора Цоя в Петербурге открылась выставка его работ. На экспозиции до 13 сентября можно увидеть самодельную афишу к фильму Рашида Нугманова «Игла», рисунки и полароиды.

Кинокартина Алексея Учителя «Цой» в конце июля сменила дату релиза. Она выйдет в прокат 3 сентября. Согласно сюжету, главные герои собираются в автобусе у гроба артиста и едут из Юрмалы в Ленинград. Сам музыкант появился на экране только в документальных фрагментах

Тем временем в Петербурге завершаются съёмки художественного фильма с рабочим названием «Уездный город N», или «Первый» про лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Главную роль сыграл его друг, коллега и участник бит-квартета «Секрет», актёр Николай Фоменко. О новой ленте он рассказал в интервью «Фонтанке».

«Фонтанка.ру»