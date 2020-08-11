В день гибели Виктора Цоя покажут запись его последнего концерта. Материалы считались утерянными
Запись последнего концерта группы «Кино», который 24 июня 1990 года прошёл в «Лужниках», отреставрируют и покажут по «Первому каналу». До этого кадры считались утерянными.
Как 11 июля сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта, запись, которую всё-таки удалось найти специалистам, «не лучшего качества». Его слова приводит ТАСС. Сейчас материалы восстанавливают эксперты, а результат покажут 15 августа – в день, когда 30 лет назад лидер «Кино» погиб в автокатастрофе. «Вечер памяти Виктора Цоя» начнётся в 19.50 и пройдёт с перерывом на программу «Время» с 21.00 до 21.20.
После 45-минутного выступления «Кино» в «Лужниках» в 1990 году организаторы устроили салют, а в Олимпийской чаше зажгли огонь. Фестиваль, на который пришло 70 тысяч зрителей, тогда устроила газета «Московский Комсомолец». Коллектив Цоя был хедлайнером мероприятия, вместе с музыкантами на Большой спортивной сцене тем вечером играли коллективы «Альянс», «Любэ», «Био».
В преддверии круглой даты со дня гибели Виктора Цоя в Петербурге открылась выставка его работ. На экспозиции до 13 сентября можно увидеть самодельную афишу к фильму Рашида Нугманова «Игла», рисунки и полароиды.
Кинокартина Алексея Учителя «Цой» в конце июля сменила дату релиза. Она выйдет в прокат 3 сентября. Согласно сюжету, главные герои собираются в автобусе у гроба артиста и едут из Юрмалы в Ленинград. Сам музыкант появился на экране только в документальных фрагментах
Тем временем в Петербурге завершаются съёмки художественного фильма с рабочим названием «Уездный город N», или «Первый» про лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Главную роль сыграл его друг, коллега и участник бит-квартета «Секрет», актёр Николай Фоменко. О новой ленте он рассказал в интервью «Фонтанке».
«Фонтанка.ру»
Танцевать на своём квадратике. Как в Петербурге пройдут первые легальные концерты и грядёт ли вторая волна отмен
Новости
-
-
11 августа 2020 - В день гибели Виктора Цоя покажут запись его последнего концерта. Материалы считались утерянными
-
10 августа 2020 - «Хьюстон, у нас проблема». Нетфликс выложил трейлер сериала о первой миссии на Марс, Москва там тоже есть
-
10 августа 2020 - В сети показали, какими российские города во время путешествий видел Пушкин
-
10 августа 2020 - Психопат сразил Поттера. Стали известны лидеры российского кинопроката
-
09 августа 2020 - Недельная готовность: "Фонтанка" увидела новый стрит-арт во дворах "Ленфильма", где откроют развлекательную зону
Статьи
-
09 августа 2020, 09:01В начале августа Российский этнографический музей запустила экскурсию «Главный экспонат». Участников обещают провести по тайным служебным лестницам, показать «изнанку» хрустального потолка в Мраморном зале и старинную машину по борьбе с эпидемиями. «Фонтанка» в числе первых прошлась по маршруту, поднялась на высоту 18 метров и рассказывает, что ждёт горожан.
-
08 августа 2020, 10:33В Манеже раскинулось болото с водорослями, завелась Чудо-юдо Рыба-кит и даже появился Парк культуры и отдыха. Это всё и ещё многое – выставка-сокровищница проекта «Немосква». С ней интересно, от неё сложно оторваться, а послевкусие – сложное, двойственное.
-
07 августа 2020, 08:27На этих выходных «новая норма» и привычный нам отдых, кажется, идеально дополняют друг друга: днём участвуем в городских фестивалях, а вечером идём на концерты в сети. Выбрали для вас 12 событий, которые никак нельзя пропустить.
-
06 августа 2020, 14:11В преддверии роковой даты смерти Цоя KGallery открыла выставку творчества кумира нескольких поколений. Здесь можно посмотреть в его зеркало с нарисованным на нем полосатым котиком, разглядеть «лабиринт», нарисованный на пленке с отпечатком «для пищевых продуктов» ценой в 17 копеек, и проследить эволюцию пророческого лейтмотива творчества музыканта – изображения человека за рулем.
-
02 августа 2020, 11:42
-
-
-
-