Недельная готовность: "Фонтанка" увидела новый стрит-арт во дворах "Ленфильма", где откроют развлекательную зону

16 августа в дальних дворах территории киностудии "Ленфильм" появится пространство Kino Corner. Уже составлено расписание его работы на первые и следующие выходные (по будним дням площадка будет закрыта). А уличные художники заканчивают свои произведения.

Чтобы придать новой общественной зоне молодежный и кинематографический дух, на Ленфильме провели целый закрытый фестиваль стрит-арта. Среди его участников – Игорь Van Gee, Olya Maznya, HOODGRAFFTEAM, Олег Лукьянов и другие. Среди главных задач было оживить на стенах не охраняемых КГИОП зданий персонажей культовых ленфильмовских картин.

Вход в новое пространство будет бесплатным, а первым днём работы для широкой публики станет 16 августа – двери будут открыты с 12.00 до 22.00. В лайн-апе – Дунаевский Orchestra, Тося Чайкина, Chronic Preview, Алиса Гребенщикова, ICCI и DJ VTLTY. Полное расписание на эти и следующие выходные смотрите на сайте.

Напомним, про будущее открытое пространство, которое должно будет привлечь на студию молодежь и создать ощущение доступности "Ленфильма" для желающих на нем работать, рассказала директор киностудии Инесса Юрченко. "Фонтанка" заходила во дворы до начала работ, чтобы увидеть, как выглядит пространство до преображения.

"Фонтанка.ру"