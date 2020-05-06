«Это меняет правила игры». Бэнкси посвятил пост медикам-супергероям
Британский уличный художник Бэнкси продолжает отрабатывать коронавирусную повестку. После того, как артист посвятил пост работе в самоизоляции, он решил рассказать о работе медиков в условиях пандемии.
Мальчик на новой картине Бэнкси держит в руке игрушку-медсестру. В то же время Бэтмен и Человек-паук отправились в мусорное ведро, а жест руки медработницы напоминает Супермена. «Game changer», — подписал работу создатель. Подпись можно перевести: «Это меняет правила игры».
Как уточняет BBC, у работы есть и «физический» аналог. Изображение размером около квадратного метра появилось на больнице в Саутгемптоне в графстве Хэмпшир. Работа создана в сотрудничестве с администрацией заведения и размещена в фойе около отделения скорой помощи.
Напомним, художник-аноним Бэнкси прославился многочисленными произведениями с социальным подтекстом — пацифистскими работами в секторе Газа, граффити, посвященным студенческим протестам в Париже, картиной «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившейся на аукционе, и другими объектами. В 2018 году в Петербурге прошла выставка Бэнкси.
«Фонтанка.ру»
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