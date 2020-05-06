«Это меняет правила игры». Бэнкси посвятил пост медикам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси продолжает отрабатывать коронавирусную повестку. После того, как артист посвятил пост работе в самоизоляции, он решил рассказать о работе медиков в условиях пандемии.

Мальчик на новой картине Бэнкси держит в руке игрушку-медсестру. В то же время Бэтмен и Человек-паук отправились в мусорное ведро, а жест руки медработницы напоминает Супермена. «Game changer», — подписал работу создатель. Подпись можно перевести: «Это меняет правила игры».


Как уточняет BBC, у работы есть и «физический» аналог. Изображение размером около квадратного метра появилось на больнице в Саутгемптоне в графстве Хэмпшир. Работа создана в сотрудничестве с администрацией заведения и размещена в фойе около отделения скорой помощи. 





Автор: скриншот nstagram.com/banksy/
Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Напомним, художник-аноним Бэнкси прославился многочисленными произведениями с социальным подтекстом — пацифистскими работами в секторе Газа, граффити, посвященным студенческим протестам в Париже, картиной «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившейся на аукционе, и другими объектами. В 2018 году в Петербурге прошла выставка Бэнкси.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Мыши «навели порядок» у Бэнкси в самоизоляции. Жена художника недовольна

«Отоспимся в воскресенье, когда всех людей спасем». Юрий Шевчук выпустил клип о Докторе Лизе и всех медиках

Кутим, едем к морю, уходим в лес: Что читать в мае на даче

06 мая 2020, 11:09
Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>